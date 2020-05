V Liberci nalezli obchodní korespondenci firmy z 19. století

Liberec - Kompletní obchodní korespondence liberecké firmy z konce 19. století se ukrývala na půdě domu v Kristiánově ulici v Liberci, který je určený k demolici. Zachycuje deset let jejího života od roku 1890, obchodovala s celým světem a už v té době měla zavedený telefon. Každá kniha zvaná Copir-buch zachycuje jeden kalendářní rok. Každá má asi 1000 stran, řekl dnes novinářům archeolog Petr Brestovanský, který knihy nalezl při archeologickém průzkumu domu.

V Liberci se podle něj podařilo najít něco takového poprvé. "Je to jeden z mála střípků Liberce, ale jediný, který jsme zachránili. Zatím," řekl Brestovanský. Liberec chce podle náměstka primátora Jiřího Šolce (Starostové pro Liberecký kraj) v takových průzkumech cíleně pokračovat u všech velkých projektů, které město připravuje. Zmínil třeba chystanou přestavbu Liebiegova paláce, který se stavěl téměř před 150 lety.

Průzkum v tomto případě umožnila liberecká nemocnice, která na místě domů v Kristiánově ulici plánuje výstavbu centra urgentní medicíny. Knihy jsou ve velmi dobrém stavu, ukryté byly na půdě pod podlahou v hromadě pilin. "Protože piliny nasávaly vlhko kolem sebe, knih se to příliš nedotklo," uvedl Brestovanský. Nalézt se podařilo obchodní korespondenci fimy Wenzel Ginzel, Schafwollmodewaren Fabrik, Reichenberg in Böhmem, Christiangasse no 4. V překladu Wenzel Ginzel, fabrika na módní vlněné zboží, Liberec, Kristiánova 4. "Zjevně to byla špičková inovativní a velká firma, která dokázala vyvážet do celého světa," uvedl náměstek. Co přesně knihy obsahují, podle něj zjistí až badatelé. "Rozluštěním těchto knih jsou schopni zrestaurovat obchodní život firmy v tom daném roce, zjistit co dělala, kam vyvážela, jaké měla potíže, jaké měla reklamace, jaké měla obchodní úspěchy," řekl. Na půdě byly také hlavičkové papíry této firmy. Šolce zaujalo, že na konci 19. století stačilo pouze doplnit datum perem a že je na nich uvedeno číslo bankovního konta a telefon. "To bylo něco neuvěřitelného, v době, kdy většina planety neměla ani elektrický proud," dodal.

V domě archeologové nalezli i věci denní potřeby. Například skleněné nádoby na želatinu, prázdné láhve, rezavé klíče a 100 let starý zubní kartáček s nedobranou pastou. Objevili i tři kachle z původních kamen a pod podlahou byla zapadlá kovaná olovnice z doby výstavby domu.