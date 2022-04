V Liberci je toulitka, jeden z největších epifytů

Do expozice Botanické zahrady v Liberci přibyla sazenice největšího druhu toulitky (na snímku ze 7. dubna 2022), známé i jako anturie (Anthurium salvinii). Jde zároveň o jeden z největších epifytů, neboli organismů, které rostou na žijících rostlinách, ale vyživují se samostatně a neparazitují na svých hostitelích. Její listy mohou být dlouhé i přes 190 centimetrů.

Do expozice Botanické zahrady v Liberci přibyla sazenice největšího druhu toulitky (na snímku ze 7. dubna 2022), známé i jako anturie (Anthurium salvinii). Jde zároveň o jeden z největších epifytů, neboli organismů, které rostou na žijících rostlinách, ale vyživují se samostatně a neparazitují na svých hostitelích. Její listy mohou být dlouhé i přes 190 centimetrů. ČTK/Petrášek Radek

Liberec - Do expozice Botanické zahrady v Liberci přibyla sazenice největšího druhu toulitky, známé i jako anturie (Anthurium salvinii). Jde zároveň o jeden z největších epifytů, neboli organismů, které rostou na žijících rostlinách, ale vyživují se samostatně a neparazitují na svých hostitelích. Její listy mohou být dlouhé i přes 190 centimetrů. Ředitel zahrady Miloslav Studnička dnes ČTK řekl, že takové velikosti by listy libereckého exempláře mohly dosáhnout zhruba za pět let.

Fotogalerie

Toulitku zahradníci přenesli na konci března z pěstitelského skleníku do pavilonu E a umístili na kmen jednoho ze stromů. "Je to ještě mládě. Nyní bude sílit a časem bude udivovat návštěvníky," uvedl Studnička.

Ve volné přírodě podle něj roste jen v Guatemale a jižním Mexiku. Poprvé byla tato toulitka objevena v pralese na úbočí aktivního vulkánu El Fuego v Guatemale. "Je pozoruhodné, že tato a ještě jedna podobná menší toulitka se často vyskytují v pralesích kolem archeologických nalezišť mayských svatyní a nejednou se uchytí přímo někde na mayské pyramidě,“ řekl ředitel botanické zahrady. Výzkumu této rostliny přímo v přírodě se podle něj věnovali před třemi lety. "Měřili jsme v přírodě exemplář, který měl listy až 192 centimetrů dlouhé. A takový kolos se udrží uchycen pomocí pevných vzdušných kořenů na kmeni," dodal Studnička.

Zahrad, jež mají tento typ toulitky, mnoho není. V Evropě anthurium salvinii pěstuje podle Studničky několik německých botanických zahrad a v Česku ji mohou vidět návštěvníci skleníku Fata morgana v pražské botanické zahradě.