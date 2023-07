V Liberci dnes začíná festival Benátská!, bez hlavní hvězdy Chrise Normana

Liberec - V libereckém areálu Vesec dnes začíná 29. ročník hudebního festivalu Benátská!. Účast na poslední chvíli ze zdravotních důvodů zrušil britský zpěvák Chris Norman, hlavní hvězda letošního ročníku. Dvaasedmdesátiletý zpěvák známý svými hity Midnight Lady nebo Living Next Door To Alice měl vystoupit v pátek. Dnešní program bude především ve znamení slovenských hvězd No Name, Richarda Müllera nebo Petra Nagye.

"Podobné změny na poslední chvíli jsou noční můrou každého z nás, doufali jsme, že nám se vyhnou. Ještě v úterý večer jsme seděli s Chrisovým road managerem v hotelu a ladili poslední detaily," uvedl ředitel Benátské! Pavel Mikez.

Do sobotního večera festival nabídne více než 50 interpretů a kapel. Místo vystoupení Normana se v pátek posune koncert Rybiček 48.

Areál pro návštěvníky dnes otevřou v 15:00, první hudební produkce začne o dvě hodiny později. Pořadatelé upozorňují, že z Prahy je možné na festival dojet za 45 minut autem nebo pravidelnou autobusovou linkou z Černého Mostu. Připraven bude i dostatek parkovacích ploch; spojení s centrem Liberce zdarma zajistí posílená kyvadlová doprava.

Z českých muzikantů se ve Vesci do sobotního večera postupně představí Rybičky 48, Jaromír Nohavica, Mirai nebo David Koller. Sobota pak bude na menší scéně patřit mladým interpretům, mezi kterými budou například Sharlota, Viktor Sheen nebo Yzomandias .Pro nejmenší návštěvníky bude připravena show Zpívánky pro děti, ti větší se pak můžou zúčastnit soutěže AZ-kvíz. Lákadlem bude i autogramiáda herců z televizního seriálu Zoo.