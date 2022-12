V Libanonu zemřel irský voják z mise OSN, další je vážně zraněn

Bejrút - V Libanonu ve středu večer zemřel irský voják mírové mise OSN, další byl vážně zraněn. Irská armáda podle agentury Reuters uvedla, že na dvě vozidla UNIFIL někdo střílel. Mise OSN oznámila, že incident vyšetřuje spolu s libanonskou armádou a že jeho okolnosti jsou zatím nejasné. Zodpovědnost za útok na konvoj mírových sil, které působí na jihu Libanonu u hranic s Izraelem, dnes odmítlo militantní hnutí Hizballáh. To ovládá značnou část jižního Libanonu a vede boj s izraelskou armádou.

"Zatím jsou informace sporé a protichůdné," uvedl mluvčí mise Andrea Tenenti. Podle něj byl jeden irský voják zabit a tři další vojáci utrpěli zranění. Incident se stal nedaleko oblasti operací UNIFIL, uvedla AFP. Podle irské armády se dva vozy dostaly pod palbu, když mířily do Bejrútu. Podle agentury Reuters ve vozech bylo celkem osm vojáků, čtyřem se nic nestalo a dva utrpěli menší zranění.

Podle vysokého činitele Hizballáhu, jehož citovala agentura Reuters, šlo o "neúmyslný incident", do něhož toto šíitské proíránské hnutí nebylo zapojeno. Podle něj šlo o střet místních obyvatel s vojáky mírové mise.

Podle deníku The Irish Times byly dva vozy nuceny zastavit krátce před půlnocí místního času kvůli blokádě silnice a poté se kolem nich objevilo několik ozbrojenců. Podle irského deníku členové mise OSN vezli dva vojáky na letiště do metropole, odkud měli letět do Irska kvůli účasti na pohřbu svých blízkých.

Soustrast rodině zabitého vojáka dnes vyjádřil i irský premiér Micheál Martin, který při příjezdu na summit EU v Bruselu řekl, že je "hluboce zarmoucen a v šoku". "Rovněž nám to připomíná, že naše mírové jednotky slouží v nebezpečných oblastech, aby přispěly k míru," řekl premiér. Také irský prezident Michael Daniel Higgins v prohlášení uvedl, že "irský národ je hrdý" své účastníky mírových misí OSN. "Nesmíme ale zapomínat na nebezpečí, která to s sebou přináší," dodal.

Prozatímní jednotky OSN v Libanonu (UNIFIL) byly vytvořeny v roce 1978 a měly dohlížet na odchod izraelské armády z jihu Libanonu, kam Izrael vpadl kvůli útokům palestinských radikálů na Izrael, což později udělal ještě několikrát. V roce 2000 se izraelské jednotky z Libanonu stáhly. V roce 2006 ale opět Hizballáh a izraelská armáda svedly pětitýdenní boje a od té doby se obě strany ostřelují přes izraelsko-libanonskou hranici. Letos v srpnu Rada bezpečnosti OSN na žádost libanonských úřadu mandát UNIFIL prodloužila o další rok do srpna 2023. Mírové jednotky tvoří podle AFP asi 10.000 vojáků.