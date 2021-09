V Letňanech začínají veletrhy For Arch a For Interior

Ilustrační foto - Mezinárodní stavební veletrh For Arch začal 15. září 2015 v Praze.

Praha - Na výstavišti v pražských Letňanech dnes začíná 32. ročník mezinárodního stavebního veletrhu For Arch a veletrh nábytku, interiérů a bytových doplňků For Interior. První den zveřejní Asociace českých nábytkářů předběžný odhad výroby a tržeb z prodeje nábytku za letošní rok. Večer bude vyhlášen vítěz ankety Architekt roku 2021. Veletrhy potrvají do soboty 25. září.

Loni vyrobily nábytkářské firmy v Česku zboží za rekordních 48,5 miliardy korun, meziročně o 1,1 procenta více. Tržby z prodeje nábytku klesly o 3,1 procenta na 38,62 miliardy korun. Vývoz stoupl o 13,6 procenta, dovoz se zvýšil o 10,6 procenta.

Ředitelka veletrhu For Arch Kateřina Maštalířová považuje akci za jakýsi restart oboru poté, co se kvůli koronavirovým opatřením nemohli vystavovatelé a návštěvníci osobně setkávat. Veletrh podle ní přinese přehlídku napříč sekcemi stavebních prvků a materiálů, zabezpečení a chytrých domácností, vytápění, dřevostaveb, nebo bazénů a saun.