Ilustrační foto - Proměny Prahy a jejího okolí za 25 let od listopadu 1989. Na snímku z 27. října 2014 je Letiště Václava Havla v Ruzyni. ČTK/Krumphanzl Michal

Praha - Pražské letiště nabídne v létě přímé spojení do 162 destinací v 54 zemích světa. Do letního letového řádu tak přibude 14 nových míst, například Newark v USA. Zvýší se také počet dopravců. ČTK o tom dnes informovalo Letiště Praha. Letní letový řád začne platit od 31. března.

Do Prahy bude v létě létat celkem 69 dopravců, z toho čtyři noví. "Jde o potvrzení, že se nám dlouhodobě daří motivovat stále větší množství leteckých společnosti k otevírání nových linek z Prahy, což v konečném důsledku znamená širší nabídku leteckých spojení pro cestující," uvedl šéf pražského letiště Václav Řehoř. Novými dopravci v Praze jsou Air Arabia, SCAT Airlines, SunExpress a United Airlines.

Letní letový řád nabídce 16 dálkových destinací, což je nejvíce v novodobé historie pražského letiště. Novinkami mezi nimi bude letiště Newark poblíž New Yorku nebo kazašský Nur-Sultan (dříve Astana). K novým destinacím v nabídce letiště patří například také Casablanka, Florencie nebo Billund. Z tradičních dovolenkových míst, kam čeští turisté dosud jezdí převážně autem, přibude Pescara nebo Zadar. V rámci letního letového řádu se bude nově létat také do Ammánu, Marrákeše, Šardžá, na pařížské Beauvais a moskevské letiště Žukovskij. Do těchto míst se ovšem z Prahy létalo už v zimě.

Nejvíce linek z Prahy bude během letošní letní sezony směřovat do Itálie, a to do 17 destinací. Následuje Velká Británie se 16 destinacemi a Španělsko s Řeckem shodně po 12 destinacích.

Pražské Letiště Václava Havla v loňském roce odbavilo rekordních 16,8 milionu cestujících, což je meziročně o devět procent více. Zvýšil se i počet vzletů a přistání, který vzrostl téměř o pět procent na 155.530 pohybů.