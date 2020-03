V Lázních Toušeň je šest seniorů z domovů v Praze, oznámil Vojtěch

Praha - Do Lázní Toušeň bylo převezeno prvních šest nakažených seniorů z pražských domovů důchodců. Mělo by pro ně být vyčleněno celkem 320 míst, další v Nemocnici na Bulovce a Nemocnici Na Františku. Po jednání vlády to řekl ministr Adam Vojtěch (za ANO). Další podobná místa, kam by mohli být umisťováni senioři s nemocí COVID-19, o které se nebudou moci postarat přímo tato zařízení, by měla vznikat ve všech krajích.

Domov v Břevnici na Havlíčkobrodsku, kde je 20 nakažených klientů většinu s těžkou demencí nebo Alzheimerovou chorobou a devět členů personálu, prostřednictvím hejtmana Vysočiny Jiřího Běhounka (ČSSD) požádal o pomoc armádních lékařů. Vojsko kapacitu poskytnout nemůže, od úterý tam ale budou dočasně pomáhat hasiči a podle ministra nastoupí i tři zdravotníci z pražské Nemocnice na Bulovce. Budou tam 14 dnů než skončí personálu domova karanténa.

Zvažoval se i přesun pacientů jinam. "Původně jsme mysleli, že bychom je převezli do Lázní Toušeň, které jsme vyčlenili jako krizová lůžka. Po zhodnocení zdravotníky se ukázalo, že není možné je převézt, že by to v jejich stavu spíš uškodilo," řekl Vojtěch. Lázně provozuje Nemocnice na Bulovce.

Podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly je správný přístup rodiny vzít si seniora z lůžkového zařízení domů "V kolektivním zařízení je určitě vyšší míra rizika nákazy," řekl na tiskové konferenci. Rodina si ovšem podle něj musí být jistá, že nikdo není nakažený.

Domovy pro seniory mají podle usnesení vlády z minulého týdne vyčlenit desetinu míst pro izolaci nemocných, některé ale nemohou požadavek zajistit kvůli stavební dispozici nebo kvůli malému počtu zaměstnanců. Pro tyto případy bude podle ministra vyčleněný objekt v každém kraji. MPSV podle Vojtěcha žádalo 60 lůžek na každých 100.000 obyvatel.

Šíření nákazy v domovech pro seniory a nedostatek ochranných prostředků pro jejich klienty a zaměstnance se ukázaly jako problém minulý týden. V neděli večer ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření, v němž nařídilo domovům pro seniory a podobným zařízením přijímat jen ty klienty, kteří podstoupí vyšetření na přítomnost koronaviru s negativním výsledkem.

Nákaza se prokázala ve více než sedmi podobných zařízeních a léčebnách dlouhodobě nemocných, například několika v Praze, Liberci, Českém Krumlově, Litoměřicích nebo Břevnici na Havlíčkobrodsku.