V Lánech začala schůzka nejvyšších ústavních činitelů - ŽIVĚ

Praha - V lánském zámku dnes odpoledne začala schůzka nejvyšších ústavních činitelů k zahraniční politice. Na dotaz ČTK to uvedl mluvčí prezidenta Miloše Zemana Jiří Ovčáček. Jednat budou mimo jiné o postoji k Rusku a k Číně, o brexitu nebo o vývoji na Blízkém východě. Na rozdíl od předchozích setkání chybí na dnešní schůzce předseda Senátu. Zeman Miloše Vystrčila (ODS) nepozval, zdůvodnil to tím, že Vystrčil navštívil Tchaj-wan, přestože mu to ostatní vysocí ústavní činitelé nedoporučili.

Schůzky nejvyšších ústavních činitelů se v minulosti konaly zhruba ve čtvrtletních intervalech. Pořádá je Zeman, dosud na ně vždy zval předsedu vlády, šéfy obou komor Parlamentu a ministry zahraničí, vnitra a obrany. Zatím poslední schůzka se uskutečnila letos v březnu.

ČTK bude vysílat případný briefing po skončení schůzky. Jednání začne v 15:00, případný výstup očekáváme po 16:00.

Není vyloučeno to, že kromě zahraničněpolitických otázek se budou dnes nejvyšší ústavní činitelé zabývat také výměnou předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petra Rafaje. Premiér Andrej Babiš (ANO) a vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) už Zemanovi navrhli Rafajovo odvolání, rozhodnutí je na prezidentovi. Podle dnešních Lidových novin by Rafaje mohl nahradit náměstek ministra vnitra Petr Mlsna.