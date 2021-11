V Lánech dnes budou pokračovat jednání Zemana s kandidáty na ministry

Lány (Kladensko) - Prezident Miloš Zeman dnes přijme na zámku v Lánech kandidátku na ministryni obrany Janu Černochovou a uchazeče o post ministra spravedlnosti Pavla Blažka (oba ODS). Pokračovat tak bude série schůzek, na kterých se Zemanovi představují kandidáti na členství ve vládě premiéra Petra Fialy (ODS).

Prezident setkávání zahájil v pondělí, s posledním nominantem chce jednat příští týden v pátek. Možné budoucí ministry si zve v abecedním pořadí, dosud u něj byli kandidáti na ministra pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti), kultury Martin Baxa (ODS) a uchazeč o funkci ministra pro evropské záležitosti Mikuláš Bek (STAN).

Dnes bude Zeman jako s prvním mluvit dopoledne s poslancem a bývalým ministrem spravedlnosti Blažkem. Server Aktuálně.cz a deník Hospodářské noviny (HN) dnes na základě anonymních zdrojů uvedly, že Blažka podezřívá policie z podílu na korupci a manipulaci s městským majetkem v Brně. Už loni v létě tato média uvedla, že o zapojení Blažka a dalších politiků ODS do korupce vypovídal stíhaný bývalý starosta Rojetína na Brněnsku Pavel Hubálek. Protikorupční organizace Transparency International dnes sdělila s odkazem na informace HN, že Blažek by neměl být ministrem, protože by to budilo pochybnosti o ovlivňování vyšetřování zmíněných kauz. Blažek v pondělním tiskovém prohlášení popřel, že by byl někdy vyšetřován pro kupčení s byty v městské části Brno-střed nebo v brněnské korupční kauze Stoka.

Odpoledne do Lán přijede poslankyně a starostka Prahy 2 Černochová. Ta ČTK sdělila, že by ráda Zemana seznámila se svou vizí pro resort obrany, která spočívá v systematickém navyšování rozpočtu dlouhodobě podfinancované armády, její modernizaci, zefektivnění akvizičních procesů a rozvoji využití moderních technologií, jako jsou třeba drony, robotické systémy nebo umělá inteligence. Za další priority označila podporu domácího obranného průmyslu a prohlubování transatlantické spolupráce. Spolupracovat chce i s dalšími demokratickými zeměmi, třeba s Izraelem.

Protože je Zeman kvůli onemocnění covid-19 v izolaci, jedná s kandidáty na ministry přes mikrofony. Při schůzce se odděluje zábrana z plexiskla.