V Kyjově vyjeli vyšlehat dívky na žebřiňáku taženého koňmi

Kyjov (Hodonínsko) - V kyjovské místní části Nětčice na Hodonínsku vyjeli dnes členové mužského pěveckého sboru Něčičáci vyšlehat dívky na žebřiňáku taženého koňmi. Zpívá se, popíjí se, je to vše ve veselém duchu, řekl ČTK člen souboru a městský radní Antonín Kuchař.

Vyšlehat dívky či ženy vyrazil tucet mužů v krojích, začali kolem 9:00 v Luční ulici. Vyšlo jim počasí, zatímco v neděli bylo spíše zataženo, dnes svítí slunce. Za zpěvu lidových písní projíždějí na žebřiňáku ulicemi místní části, zastavují na vybraných místech. "Na žebřiňáku objíždíme jednotlivá domluvené děvčata, manželky, známé, tam se zazpívá, děvčata se vyšlehají, popijeme, pobavíme se a pokračuje se dál, vše ve veselém duchu," popsal zvyk Kuchař. Doplnil, že je čekají asi dvě desítky zastavení, což potrvá do odpoledne, kdy by se žebřiňák měl dostat i do Kyjova samotného.

Velikonoční pondělí obecně patří převážně lidovým zvykům a tradicím spojeným s končící zimou a nastávajícím jarem. K dnešku se už totiž neváže žádná křesťanská oslava. Chlapci a muži chodí na koledu s pomlázkou, symbolicky šlehají ženy a dívky zelenými proutky, které mají přinášet "pomlazení". Za odměnu dostávají malovaná nebo čokoládová vajíčka.

Pěvecký sbor Něčičáci oslavil v roce 2019 dvacáté výročí vzniku, členové obnovují či udržují tradice místní části. O Vánocích zvou na zpívání koled, loni na podzim v Nětčicích poprvé pořádali setkání pěveckých sborů. V květnu zvou na stavění a poté i na kácení máje. Na žebřiňáku taženém koňmi vyjeli členové sboru poprvé v roce 2015, následovala pauza do roku 2022, kdy se jelo podruhé.