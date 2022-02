V Kyjevě se ozývá střelba; ministerstvo chce, aby lidé hlásili pohyb techniky

Kyjev - V obytné čtvrti Minský masiv na severu Kyjeva se ozývá střelba, uvedla místní média. Ministerstvo obrany požádalo obyvatele, aby zůstali doma a hlásili pohyby ruské techniky. Střelba byla podle agentury AP dnes slyšet také u vládní čtvrti v centru ukrajinské metropole. Ve druhém největším ukrajinském městě Charkově na východě země jsou slyšet hlasité výbuchy, informovala s odvoláním na svědka agentura Reuters, podle níž dnes letecké poplachy zněly v řadě ukrajinských měst.

Jeden z poradců ukrajinské vlády dnes uvedl, že očekává, že se Rusko během dneška pokusí proniknout do Kyjeva. Podle agentury AP ruské invazní síly postoupily až na předměstí ukrajinské metropole. Městem ráno zněl opět letecký poplach a obyvatelé byli vyzváni, aby se odebrali do krytů, píše Reuters.

Kancelář ukrajinského prezidenta pojmenovala momentálně nejnebezpečnější směr ruské invaze, upozornil server RBK Ukrajina. Podle poradce šéfa prezidentské kanceláře jde o směr Dymer-Ivankiv, což jsou místa severně od metropole. Bojuje se podle něj v Hostomelu, Vorzelu a Buči, které se nacházejí v blízkosti Kyjeva.

Ukrajinské ministerstvo obrany ráno varovalo obyvatele Kyjeva před přítomností ruských sabotérů v Oboloni, což je jedno ze sídlišť v severní části metropole. Ministerstvo Kyjevany požádalo, aby si připravili zápalné lahve a nepřítele pomohli zneškodnit, uvedla agentura Unian.

"Žádáme občany, aby hlásili pohyb techniky. Vyrobte molotovovy koktejly, zneškodněte okupanta! Civilistům - buďte opatrní. Neopouštějte domov!" napsalo ukrajinské ministerstvo obrany na facebooku. Úřady zároveň požádaly Ukrajince, kteří mají webové kamery, aby nezveřejňovali záběry na internetu a nepřítel se tak nedostal k informacím o ukrajinské armádě, píše RBK Ukrajina.

Ukrajinská armáda už dříve oznámila, že zneškodnila skupinu ruských diverzantů, kteří se podle ní zmocnili dvou vozidel ukrajinské armády a v převlečení za ukrajinské vojáky se pokoušeli proniknout z Oboloně dál do centra Kyjeva. Informují o tom ukrajinská média s odvoláním na náměstkyni ministra obrany Annu Maljarovou. Armáda zároveň vydala varování, že sabotážní a průzkumné skupiny ruských sil používají ukrajinské vybavení.

V Kyjevě už ráno úřady vyhlásily letecký poplach, v noci na město dopadlo několik ruských raket. Z Moskvy dnes podle ruských tiskových agentur, které se odvolávají na zdroj z ministerstva obrany, zaznělo, že armáda raketami na Kyjev neútočí. Stejné tvrzení zopakovala později ruská agentura TASS, rovněž s odvoláním na nejmenovaný zdroj z ruského ministerstva obrany.

Ukrajinský generální štáb ve čtvrtek pozdě večer varoval, že ukrajinská metropole je patrně hlavním cílem ruské invaze, k městu se podle zpráv médií probíjí ruské tanky. Kyjevský starosta Vitalij Kličko podle agentury AP uvedl, že nejméně tři lidé dnes utrpěli zranění poté, co raketa zasáhla několikapatrový obytný dům v metropoli. Zdroj agentury TASS z ruského ministerstva obrany k tomu sdělil, že jasný záblesk, který byl dnes vidět nad městem, a jeho pád na obytný dům, má "zcela jiné vysvětlení".

V Kyjevě se rozezněl letecký poplach, k městu prý míří ruské pozemní jednotky

Ukrajinská metropole Kyjev dnes ráno vyhlásila letecký poplach, místní úřady vyzývají obyvatele, aby se přesunuli do nejbližších protileteckých krytů. Podle listu The New York Times se varovné sirény rozezněly rovněž ve Lvově na západě země. Na Kyjev v noci na dnešek dopadly nejméně dvě ruské rakety. Ukrajinský generální štáb ve čtvrtek pozdě večer varoval, že ukrajinská metropole je patrně hlavním cílem ruské invaze, k městu se podle zpráv médií probíjí ruské tanky, kterým nyní zřejmě ke Kyjevu zbývá asi 30 kilometrů.

Ukrajinskou metropolí dnes nad ránem otřásly dva silné výbuchy, podle poradce ukrajinského ministra vnitra Antona Heraščenka se jednalo o ruské střely s plochou dráhou letu či balistické rakety. Ukrajinské úřady tvrdí, že střely zasáhly mimo jiné i bytové domy, zraněno bylo asi dvacet lidí.

"Dnešek bude nejtěžší den," poznamenal Heraščenko s tím, že plánem nepřítele je proniknout s kolonami tanků ke Kyjevu přes okolí měst Černihiv a Ivankiv, tedy po obou stranách řeky Dněpru na sever od metropole. "Ruské tanky krásně hoří, když je zasáhnou naše protitankové střely," dodal Heraščenko.

Ukrajinské úřady rovněž informovaly o tom, že protivzdušná obrana sestřelila nad Kyjevem "letící objekt", který dopadl na dům a zapálil ho. Podle ukrajinských médií bylo zraněno 20 lidí. Není jasné, zda šlo o letadlo, bezpilotní letoun, či raketu.

Stanice CNN píše, že nad městem byla rovněž sestřelena ukrajinská stíhačka Su-27.

Ukrajinské ministerstvo obrany rovněž informovalo, že ukrajinské letectvo odpálilo most přes řeku Teteriv asi 50 kilometrů severně od Kyjeva, aby zpomalilo postup ruských vojsk, která míří na Kyjev od Běloruské hranice.

Prezidenta Volodymyr Zelenskyj již dříve řekl, že sebe a svou rodinu považuje za hlavní cíle ruské invaze, ale že nadále zůstává v Kyjevě. Do metropole podle něj vstoupily sabotážní jednotky ruské armády. Vyzval v této souvislosti obyvatele hlavního města, aby dodržovali zákaz nočního vycházení.

