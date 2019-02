Praha - Silný vítr bude v některých částech Česka foukat až do úterního poledne, meteorologové dnes prodloužili výstrahu. Nejdéle větrno bude v Krušných horách a na horách na severu Čech, právě tam vítr zeslábne až během úterního dopoledne. V noci na úterý bude silný vítr foukat v Pardubickém kraji, na Vysočině a na Moravě a ve Slezsku. Dál platí také varovaní pro dnešní odpoledne a večer, kdy bude větrno na většině území republiky.

"Za studenou frontou k nám začne v noci na pondělí po zadní straně brázdy nízkého tlaku vzduchu proudit studený vzduch od severozápadu. Vítr v Čechách během pondělního dopoledne přechodně zeslábne, naopak na Moravě a ve Slezsku bude odpoledne zesilovat severozápadní vítr a nárazy v noci na úterý opět dosáhnou místy 65 kilometrů za hodinu," uvedl dnes Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Výstraha před silným větrem platí do dnešních 23:00 pro Moravskoslezský kraj a část Olomouckého a Zlínského kraje a od dnešních 19:00 do pondělních 16:00 pro Prahu a část Středočeského, Jihočeského, Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého a Libereckého kraje. V Krušných horách a na horách na severu Čech může dosáhnout rychlosti až 110 kilometrů za hodinu a zeslábne až během úterního dopoledne.

V Pardubickém kraji, na Vysočině, v menší části Jihočeského, v Jihomoravském, Olomouckém a části Moravskoslezského kraje pak meteorologové očekávají silný vítr od pondělních 09:00 do úterních 08:00.

Meteorologové v souvislosti s tím lidem doporučují, aby zajistili okna, dveře a předměty, které mají venku volně uložené. Na horách by měli omezit túry zejména do hřebenových partií. Řidiči by měli jezdit maximálně opatrně.