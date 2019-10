Janské Lázně (Trutnovsko) - Na Černé hoře v Krkonoších začala demolice Sokolské boudy. Čtyřpodlažní dřevěná budova v typickém červeném nátěru by měla zmizet během příštího roku. Na jejím místě vznikne nový objekt s restaurací, minipivovarem a ubytováním. ČTK to řekl spolumajitel objektu Martin Kulík. Bývalý horský hotel v nadmořské výšce 1270 metrů stojí v katastru horského střediska Janské Lázně na Trutnovsku.

"Demolice začala asi před měsícem, co se stihne do zimy, to se stihne. Příští rok, kdybychom bourání chtěli dokončit, budeme pokračovat. Něco nového by se tam mohlo začít budovat nejdříve v roce 2021," řekl ČTK Kulík.

K nákladům na demolici a na výstavbu nového objektu se nevyjádřil. "Nechci to ještě zveřejňovat," řekl ČTK Kulík, kterému patří nedaleký Skiareál v Malé Úpě, kde má v bývalé Tippeltově boudě pivovar Trautenberk.

Aby mohla začít výstavba nové Sokolské boudy, která nebude replikou původního objektu, je nutné změnit územní plán. Investor totiž chce nový objekt posunout o více než 30 metrů při zachování stejného půdorysu dál od cesty. "Změna územního plánu ještě neproběhla, ale už se to blíží. Proto jsme se pustili do demolice," řekl ČTK Kulík.

Z katastru nemovitostí a obchodního rejstříku vyplývá, že vlastníkem Sokolské boudy je stejnojmenná akciová společnost, která vznikla s cílem vybudovat novou Sokolskou boudu. Firmu založili v prosinci 2016 Martin Kulík, Jiří Váchal, miliardář Tomáš Němec a společnost Mega Plus zastoupená jednatelem a vlivným horským podnikatelem působícím v Krkonoších Richardem Kirnigem. Kulík je předsedou představenstva a Němec předsedou dozorčí rady. Kirnigovi, který je členem dozorčí rady, patří Skiresort Černá hora - Pec kam spadají lyžařská střediska Janské Lázně, Pec pod Sněžkou, Velká Úpa, Černý Důl a Svoboda nad Úpou.

Projekt nové Sokolské boudy je spjatý s původně plánovaným propojením skiareálů Černý Důl, Janské Lázně a Pec pod Sněžkou v jeden velký resort, který měl nabídnout až 60 kilometrů sjezdovek a propojovacích tratí. Nová Sokolská bouda měla být v centru dění východních Krkonoš. Kulík již dříve zdůraznil, že výstavba Sokolské boudy a projekt propojeného lyžařského resortu jsou dva samostatné záměry. "Propojování areálu je nyní v nedohlednu," řekl ČTK Kulík.

Z vyjádření Richarda Kirniga v listopadu 2018 vyplynulo, že vlastník SkiResortu Černá hora - Pec, firma Mega Plus, zastavuje investice do plánovaného lyžařského propojení středisek soustavou sjezdovek, cest a lanovek. Uvedl to na ustavujícím zasedání zastupitelstva v Peci pod Sněžkou krátce po policejním zásahu v horském středisku a dalších místech na Trutnovsku.

Policie v lednu obvinila v tzv. krkonošské kauze devět fyzických a jednu právnickou osobu z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů EU a dalších činů. Mezi obviněnými je také starosta Pece Alan Tomášek (SNK Sněžka) či bývalý ředitel KRNAP Jan Hřebačka. Policie ale dosud jména obviněných nepotvrdila. Trestná činnost se vztahuje k městu Pec pod Sněžkou a území svěřeného do péče Správy KRNAP.