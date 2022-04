V Krkonoších skončila lyžařská sezona, trvala od 3. prosince

Špindlerův Mlýn (Trutnovsko) - V nejvyšších českých horách Krkonoších dnes skončila letošní lyžařská sezona. Naposledy se lyžovalo ve Špindlerově Mlýně, Peci pod Sněžkou, na Černé hoře a v Harrachově. Ostatní krkonošská střediska provoz ukončila již v minulých týdnech. Sezona v Krkonoších trvala od 3. prosince, kdy se začalo lyžovat na Černé hoře. Od úterý se turisté dostanou na hřebeny Krkonoš jen pěšky, žádná z lanovek již nepojede.

Střediska SkiResortu Černá hora - Pec pod Sněžkou o víkendu nabídla 12 kilometrů sjezdovek a deset kilometrů upravených běžeckých tratí. "Se zimní sezonou se ve SkiResortu o prodlouženém velikonočním víkendu přijelo rozloučit zhruba 4000 lidí. Šlo o pěší, běžkaře i lyžaře," řekla ČTK mluvčí SkiResortu Zina Plchová.

Uplynulá zimní sezona byla podle SkiResortu lyžařsky povedená. "Sezonu uzavíráme po 137 dnech provozu. Kromě poměrně výrazné oblevy kolem přelomu roku nám počasí přálo," uvedla mluvčí. Podotkla, že v první polovině sezony návštěvnost negativně ovlivnila proticovidová opatření, náklady pak zvýšilo zdražení elektřiny a pohonných hmot.

Ve Špindlerově Mlýně se lyžovalo na deseti kilometrech sjezdovek v celém areálu Svatý Petr, který má svahy obrácené k severu a sníh z nich odtává nejpomaleji. "Lyžování bylo bez front. Sníh byl sice těžký a mokrý, ale bylo ho stále dost a na sjezdovkách nebyla žádná vydřená místa," řekl ČTK lyžař, který dnes do největšího krkonošského střediska přijel z Hradce Králové.

SkiResort Černá hora - Pec zahájí letní sezonu o víkendu 30. dubna a 1. května, kdy by se měla rozjet kabinová lanovka na Černou horu a otevřít by měla Herní krajina Pecka ve Velké Úpě. Od 7. května by lanovka na Černou horu měla jezdit denně. Ve Špindlerově Mlýně vstoupí do denního provozu lanovka ne Medvědín 30. dubna.

Kabinová lanovka na Sněžku vstoupí do trvalého provozu letní sezony 30. dubna. V dubnu je ve všední dny kvůli pravidelné jarní odstávce mimo provoz a jezdí jen o víkendech.

Na hřebenech Krkonoš leží od 70 do 110 centimetrů sněhu. V lavinových katastrech nadále platí první stupeň lavinového nebezpečí z pětidílné mezinárodní stupnice. "Po oteplení se na horách prudce ochladilo, čímž vznikla ledová krusta," uvedl lavinový specialista horské služby Robert Dlouhý. Na Sněžce byly dnes po celý den minus čtyři stupně Celsia.