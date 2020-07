V Krkonoších rozšíří zábrany proti neukázněným turistům

Pec pod Sněžkou (Trutnovsko) - Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) v sobotu 1. srpna rozšíří na Sněžce a u Slezského domu v Obřím sedle zábrany proti neukázněným turistům. Krkonoše letos v létě zažívají extrémní nápor návštěvníků, jen na Sněžce se jich denně vystřídají tisíce. ČTK to dnes řekl mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný. Ochranná síť odděluje návštěvnický prostor v obou lokalitách od míst, kde nemají turisté co dělat, od poloviny června.

"Situace na Sněžce a v jejím blízkém okolí se poté výrazně zlepšila. Přestože opatření, která jsme letos zavedli, fungují, musíme je dál rozšířit. Lidí je tolik, že hledají další místa, kam vstoupit," řekl ČTK Drahný.

Na východním úbočí Sněžky, kde sítě nyní končí, je asi 50 metrů dlouhý nechráněný úsek. Dalším místem na Sněžce, kde zabrána přibude, je zatáčka pod vrcholem na české straně hory, kde si lidé zkracují cestu volným terénem. "Někteří lidé mají pocit, že v okamžiku, kdy skončí zábrana, si mohou dovolit úplně všechno. Nedochází jim, že jsou v klidovém území, kde nesmí vstupovat do volného terénu," řekl ČTK Drahný.

Je to reakce na dlouhodobé nerespektování zákazu vstupu lidí na cenné alpínské trávníky a skály a na zvyšující se návštěvnost nejvyšší české hory. Vrchol Sněžky patří k tomu nejcennějšímu, co příroda v Krkonoších nabízí.

V Obřím sedle přibude asi 300 metrů sítě. "Tam, kam jsme ji dali, to zafungovalo. Lidé se ale přesunuli do trojúhelníků mezi cestou z Obřího dolu a dlážděnou cestou na Sněžku. Je to alpínský trávník a hnízdiště vzácných druhů ptáků. Celý prostor musíme oplotit, aby se lidé drželi tam, kde mají," řekl ČTK Drahný.

Síť se na zimu bude sbalovat, když je sníh, poničení přírody nehrozí. Nejde o jediné opatření na ochranu tamní přírody. "V okamžiku, kdy někdo zákazy vstupu nebude respektovat, budeme rozdávat pokuty. Od prevence přecházíme k represi. Dosud jsme přestupky řešili domluvou, nyní už není důvod tolerovat porušování zákazu vstupu do volného terénu v klidovém území," řekl ČTK Drahný. Na místě mohou neukáznění návštěvníci hor dostat pokutu až 10.000 korun.

Průměrná denní návštěvnost vrcholu Sněžky dosahuje 5000 lidí, hlavně o víkendech, když je pěkně, až dvojnásobek. Ministerstvo životního prostředí pověřilo Správu KRNAP, aby vytvořila mechanismus, jak situaci na Sněžce zklidnit. Jednou z možností by mohlo být zavedení časových bezplatných vstupenek na vrchol.

"Na mechanismu a systému, jak by to mohlo fungovat, pracujeme. Je to na samém počátku, na podrobnosti je brzy. Tento způsob regulace by se mohl stát pilotním projektem pro podobně přetížené chráněné lokality v ČR," řekl ČTK Drahný.

KRNAP patří mezi turisticky nejzatíženější národní parky v Evropě a jeho návštěvnost stále roste. Například v roce 2018 park a jeho ochranné pásmo navštívilo 3,78 milionu lidí, kteří tam dohromady strávili 11,8 milionu dní.

V KRNAP 1. července začalo platit vymezení nových zón ochrany přírody, člení území NP do čtyř zón ochrany přírody namísto tří. V Krkonoších byla také vyhlášena tři klidová území, kde mohou turisté chodit jen po značených trasách. Běžného návštěvníka hor by nové rozdělení do zón neměla při jeho výletech nijak ovlivnit.

Klidových území je navrženo osm, ale zatím byla vyhlášena tři, a to dvě největší v hřebenových partiích Krkonoš a jedna na vrcholu Světlé a Černé hory. Jde o lokality, kterých se dotýká především letní návštěvnická sezona. Ostatní budou vyhlášeny v dalších měsících.