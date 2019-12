V Krkonoších platí první stupeň lavinového nebezpečí

Pec pod Sněžkou (Trutnovsko) - V Krkonoších dál platí první z pěti stupňů lavinového nebezpečí. Na hřebenech hor je pět až 15 centimetrů sněhu. Turisté by tam měli být opatrní, po ochlazení se na povrchu vytvořila ledová krusta, na kterou připadly asi dva centimetry nového sněhu. Lanovka na Sněžku se ráno nerozjela kvůli silnému větru. ČTK to zjistila z webů horské služby a lanové dráhy. Lanovka může jezdit do rychlosti větru 60 kilometrů v hodině.

"V nižších polohách byly srážky dešťové a sněhová pokrývka je nesouvislá. Pod krustou je sníh stále vlhký. Mohou se vyskytnout laviny z mokrého sněhu a laviny klouzavé. Uvolnění laviny je možné při velkém dodatečném zatížení, a to jen ojediněle ve velmi strmém extrémním terénu," uvedl Robert Dlouhý z krkonošské horské služby.

Při prvním lavinovém stupni z pětibodové stupnice jsou podmínky pro túry všeobecně bezpečné. Nebezpečná místa bývají pouze ojediněle. První stupeň lavinového nebezpečí by měl platit i ve středu. "Tendence lavinového nebezpečí je setrvalá," uvedl Dlouhý.

Lavinovými lokalitami jsou v Krkonoších Kotelní jámy, údolí Bílého Labe od Boudy u Bílého Labe, Kozí hřbety a Labský, Obří, Dlouhý a Modrý důl.

U hřebenové Luční boudy v nadmořské výšce 1415 metrů byly ráno dva stupně pod nulou, mlha, okolo deseti centimetrů vlhkého sněhu. Chladněji bylo na Sněžce, podle polské horské služby tam bylo minus 4,2 stupně Celsia, pocitová teplota kolem minus deseti, mlha a rychlost větru okolo 60 kilometrů v hodině.

Kabinovou lanovku na Sněžku tvoří dva úseky, z Pece na Růžovou horu a z Růžové hory a Sněžku. Aktuální informace o jejím provozu jsou na webu.

První stupeň lavinového nebezpečí vyhlásila krkonošská horská služba v současné zimní sezoně poprvé v pondělí 16. prosince a od té doby trvá. Minulou zimní sezonu to bylo poprvé 10. prosince 2018.

Podle předpovědi meteorologů bude dnes v Královéhradeckém kraji oblačno, přechodně až polojasno, ojediněle přeháňky. Večer od západu zataženo a na většině území občasný déšť. Na horách by mělo sněžit. Nejvyšší denní teploty budou mezi plus čtyřmi a sedmi stupni na nulou, v 1000 metrech na horách kolem plus jednoho stupně.