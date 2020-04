V Krkonoších mrzlo a nadále platí nebezpečí lavin

Pec pod Sněžkou (Trutnovsko) - V Krkonoších v noci mrzlo, v lavinových katastrech platí i nadále první, nejnižší stupeň lavinového nebezpečí z pěti, vyplynulo z ranního hlášení Horské služby Krkonoše. Lavinové nebezpečí v ČR zůstává v platnosti už jen v Krkonoších, v Jeseníkách byl první stupeň odvolán ve čtvrtek 23. dubna.

Na hřebenech Krkonoš je místy stále až půl metru sněhu, souvislá sněhová pokrývka leží na severních svazích, na Labské, Luční louce, v Obřím dole a Modrém dole. Jižní svahy Sněžky a Kozích hřbetů jsou už bez sněhu. "V Kotelních jámách, Luční hoře směrem do Červinkovi muldy a Velké a Malé Studniční jámě je sníh pouze ve žlabech, terénních prohlubních a odtrhových zónách," uvedl Robert Dlouhý z krkonošské horské služby.

V nočních hodinách se ochladilo, na povrchu vznikla krusta a sněhová pokrývka se zpevnila, avšak ve spodních vrstvách je stále mokrá, u země podmáčená. "Na strmých svazích s hladkou podložkou se vyskytly trhliny v sněhové pokrývce. Během dne se bude oteplovat, a to zejména na jižních a slunných svazích. Mokrý sníh ztrácí svojí stabilitu, zde se mohou vyskytnout laviny z mokrého sněhu a laviny klouzavé," uvedl Dlouhý.

Laviny hrozí výjimečně, a to ve velmi strmém extrémním terénu. Lavinovými lokalitami v Krkonoších jsou Kotelní jámy, údolí Bílého Labe od Boudy u Bílého Labe, Kozí hřbety a Labský, Obří, Dlouhý a Modrý důl. Ročně v horách sjede několik desítek lavin. Lavinové nebezpečí bylo v Krkonoších v zimní sezoně 2019/2020 poprvé vyhlášeno 16. prosince.

U hřebenové Luční boudy v nadmořské výšce 1415 metrů bylo ráno oblačno, minus dva stupně a 42 centimetru zmrzlého sněhu. Chladněji bylo na Sněžce, kde pocitovou teplotu snižoval vítr, který měl rychlost přes 30 km/h. Podle polské horské služby tam bylo 2,5 stupně pod nulou, přičemž pocitová teplota byla minus 6,3 stupně.

Podle meteorologů je ale Sněžka (1603 m.n m) extrém a nelze ji brát jako reprezentativní místo toho, co se děje jinde v Krkonoších. Sněžka ční do volné atmosféry a zdejší klima je navzdory nevelké nadmořské výšce považováno za arktické a velehorské.

V Krkonoších kvůli koronaviru zimní sezona skončila předčasně v polovině března, zavřela lyžařská střediska i další horské atrakce a služby. Pohyb lidí v Krkonoších omezuje také uzavřená státní hranice s Polskem, a to včetně polských úseků Cesty česko-polského přátelství. První stupeň lavinového nebezpečí platí také na polské straně Krkonoš.

V Královéhradeckém kraji by podle předpovědi mělo být dnes oblačno až polojasno, ojediněle přeháňka. Nejvyšší denní teploty budou mezi 12 až 15 stupni Celsia, v 1000 metrech na horách kolem plus sedmi. Vítr bude slabý proměnlivý. V dalších dnech by se mělo oteplovat, v pondělí nejvyšší teploty v podhůří přesáhnou dvacítku.