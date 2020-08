V krizi přibylo samoživitelských rodin s malým příjmem i s dluhy

Praha - V koronavirové krizi přibylo samoživitelek a samoživitelů s nízkým příjmem a dluhy. Zatímco před půl rokem s částkou do 10.000 korun měsíčně muselo vyjít 16 procent samotných rodičů s dětmi, nyní je jich 29 procent. Zadlužená je polovina samoživitelských domácností, třetina pobírá sociální dávky. Vyplývá to z ankety Klubu svobodných matek (KSM), do které se zapojilo 1528 samotných rodičů z celé ČR. Výsledky má ČTK k dispozici.

Spolek se v průzkumu zaměřil na situaci zhruba půl roku poté, co se v Česku začala šířit nemoc covid-19. Zjišťoval finanční situaci samoživitelských domácností, jejich příjem či pomoc od státu. Podle šéfky KSM Dany Pavlouskové se stav zhoršuje.

"Za červenec nám dorazilo kolem 350 žádostí o finanční výpomoc. Běžně jich za měsíc máme tak 50 až 100. Dnes a denně slýcháme příběhy matek, které mají 14.000 korun na měsíc. Za nájem dají 12.000, zbudou jim 2000," řekla ČTK Pavlousková.

Klub poskytuje výpomoc až 5000 korun na nájem, úhrady energií či zakoupení potravin. Za celý loňský rok organizace vyplatila milion korun. Letos v květnu výdaje dosáhly 1,5 milionu. Z programu Back to School neboli Zpátky do školy je pak možné pro děti získat příspěvek na pomůcky, obědy či kroužky.

V průzkumu pětina dotázaných uvedla, že v koronavirové krizi přišla o zaměstnání. Většina z nich práci stále hledá. Třetina samoživitelek a samoživitelů má dál původní místo. Další víc než desetina si k dosavadnímu úvazku ještě musela přibrat brigádu. Zbývající třetina nepracovala ani před epidemií, a to hlavně kvůli mateřské či rodičovské.

Příjem mezi 10.000 a 20.000 korun měla před krizí i teď zhruba polovina odpovídajících. Podíl lidí s příjmem od 20.000 do 30.000 korun klesl ze čtvrtiny na 15 procent. Část sumy u desetiny všech dotázaných tvořil invalidní či pozůstalostní důchod.

Třetina rodičů pobírala nějaké dávky. O mimořádnou dávku si požádalo 13 procent samoživitelů a samoživitelek. Víc než dvě třetiny z nich s žádostí neuspěly. Téměř polovina všech dotázaných uvedla, že by sice peníze od státu potřebovala, ale o dávku ani nežádala. Sedm z deseti samotných rodičů sdělilo, že v koronavirové krizi o pomoc poprosilo neziskové organizace.

Dluh na nájemném mělo 16 procent lidí. V květnu třetina dotázaných uvedla, že si musela kvůli krizi vzít půjčku. Teď to zmínila polovina. "Před krizí se situace začala zlepšovat. Kvůli covidu je vše zase zpátky. Problémy nekončí. Tato skupina jede na doraz," dodala Pavlousková.

Pětina samoživitelských domácností je schopná splátky platit pravidelně. Nepravidelně je posílá 15 procent dotázaných a 12 procent je nehradí vůbec. Tři procenta si na srovnání vzala další půjčku.