V kostele, který jako jediný zůstal po vsi Pelhřimovy, po 75 letech byla mše

Slezské Rudoltice (Bruntálsko) - V gotickém kostele svatého Jiří ze 13. století, který jako jediný zůstal po zaniklé obci Pelhřimovy na Bruntálsku, se dnes po 75 letech znovu konala mše. Kostel, který postupně opravují dobrovolníci, zaplnilo několik desítek lidí. Mši sloužil ostravský farář Jan Plaček.

Kostel spravuje Hnutí Duha Jeseníky. Iniciátor záchrany kostela Ivo Dokoupil řekl, že konání mše svaté po tolika letech na místě, kde kdysi místní lidé kostel vybudovali, je až symbolický počin. "Budovali si ho proto, aby se mohli scházet, aby mohli přemýšlet o tom, co člověka převyšuje. My se k tomu po mnoha letech destrukcí a vlády bolševismu vracíme a chtěli bychom i celou vesnici obnovit a zacelit ránu, která tady vznikla ranou bolševiků, aby v této oblasti mohli lidé zase žít," řekl Dokoupil.

Za poslední roky podle něj kostelem prošly stovky lidí, kteří odvedli kus práce. "To jsou tisíce hodin a to je hlavní zdroj energie, která umožnila kostel zachovat a zachránit a která dneska ho plní už zase novou energií a novými událostmi," řekl Dokoupil.

Mši uspořádal spolek fotografů Člověk a víra. Jeho místopředseda v diecézi ostravsko-opavské Zdeněk Poruba řekl, že na kostel náhodou narazili během cyklistické akce asi před 22 lety a uvnitř polorozpadlé stavby tehdy byla nádherná výstava obrazů malířky z New Yorku. Druhým impulsem pro uspořádání mše bylo to, že pravidelné setkání fotografů se letos konalo v nedalekém Bohušově.

"To je kousíček a my jsme si řekli, že když tenkrát mohli malíři udělat něco pro obnovu kostela, tak pro nás by bylo dobré, abychom udělali nejdříve výstavu, a kdyby to šlo, tak i mši svatou, a pozvali lidi kolem, abychom připomenuli život tohoto dříve velmi živého místa," řekl Poruba.

Protože spolek působí přímo v ostravské farnosti, pozvání ke sloužení mše v Pelhřimovech dostal farář Plaček. "Přestože lidské osídlení tady ustalo po druhé světové válce, tak kostel zůstává. Je to určitě takové znamení pro lidi, pro nás pro všechny," řekl Plaček.

Poruba řekl, že uvnitř kostela udělali v podstatě dvě výstavy, které ukazují vztah člověka a víry. "Jedna je výstava, která putuje po celé diecézí. Druhou výstavu jsme připravili speciálně pro tento kostel a stejně jako ta malířka z New Yorku ji tady necháme. Je nám úplně jedno, co se s ní stane, jestli tady vydrží půl roku, rok, nebo týden, ale udělali jsme něco pro to, aby život, kultura tady mohly existovat i dále," řekl Poruba.

Kostel stojí jen pár metrů od říčky Hrozové, jíž prochází státní hranice s Polskem. Obec Moravské Pelhřimovy byla zrušena začátkem 50. let, když se představitelé státu po komunistickém převratu v roce 1948 rozhodli nejbližší okolí státní hranice vylidnit. V Pelhřimovech srovnali se zemí 66 domů, zůstal jen kostel.

Hnutí Duha, které se snaží o jeho záchranu, má od roku 2005 památku ve své správě a postupně ji opravuje. Kostel už má novou střechu i stropy. Během oprav v něm restaurátoři odkryli a zrestaurovali i část vzácných fresek z roku 1420. Hnutí už tam uspořádalo řadu kulturních i vzdělávacích akcí, mši ale ještě ne. Dokoupil uvedl, že dosud poslední mše se v kostele konala v roce 1946, než obec opustili němečtí obyvatelé. Kostel poté podle něj patřil družstvu, které v něm léta mělo sklad hnojiv.

"Za poslední dva, tři roky děláme postupně vnější, vnitřní omítky, děláme odkryv a rekonstrukce fresek, které byly zhotoveny kolem roku 1420 a patří ke gotickému jádru kostela. Letos se chystáme, že bychom udělali kus podlahy. V současnosti probíhá archeologický průzkum kostela, takže se tady děje spousta věcí najednou. Cílem je kostel zprovoznit i pro ty akce, třeba sportovnějšího charakteru nebo pro školy jógy," řekl Dokoupil.