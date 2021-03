V korupční kauze Stoka se už doznala skoro polovina obviněných

Brno - V případu obžaloby z korupce na radnici městké části Brno-střed se podle státního zástupce Radka Mezlíka z 50 obviněných doznala už téměř polovina. Je možné to považovat za úspěch, řekl Mezlík ČTK. U takzvané kauzy Stoka končí, odchází pracovat pro Úřad evropského veřejného žalobce. Od dubna případ přebírá žalobkyně Jana Vítková.

V kauze jde o údajný korupční systém rozvětvený do několika oblastí činností městské části Brno-střed, potažmo brněnských městských firem. Počty ovlivněných zakázek mohou podle žalobce jít do stovek a celková výše úplatků do desítek milionů. Skupiny obviněných se zatím dají rozdělit na tři části. Hlavní větví případu se nyní zabývá brněnský krajský soud, obžalováno je v této části 11 lidí a dvě firmy, včetně někdejšího politika za hnutí ANO Jiřího Švachuly. Právě ten byl podle státního zastupitelství hlavou skupiny, Švachula obvinění popírá. Soudní řízení pokračuje podle Mezlíka zatím velmi efektivně, přestože celé řízení se odehrává v době pandemie. "Musím ocenit také přístup obhajoby, který je velmi korektní a není vůbec obstrukční," uvedl Mezlík.

Celkem 26 lidí a jednu firmu státní zastupitelství viní z úplatkářství na správě nemovitostí městské části, tato část se k soudu zatím nedostala. Větev ohledně správy nemovitostí podle žalobce také pokročila. "Zde by mohla obžaloba být podána letos v případě obviněných, kteří se nedoznají a nesvolí k odklonu trestního řízení," uvedl Mezlík. Doplnil, že v případě živnostníků a stavebníků stíhaných za poskytování úplatků se dotyční ke své činnosti ale postupně doznávají. V jejich případě by tedy mohla být věc vyřešena mimosoudně.

Nově přibylo pět obviněných lidí a stejný počet firem, které policie stíhá za manipulaci zakázek investičního odboru městské části.

"Kauza se přirozeně rozpadla do několika samostatných řízení. Za úspěch je možno považovat, že v důsledku dobré důkazní situace již téměř polovina všech obviněných spáchání trestné činnosti doznává, což u korupčních kauz opravdu není obvyklé. Konečný účet ale budou v kauze vystavovat soudy," uvedl státní zástupce.

Policisté provedli razii na radnici Brno-střed předloni v březnu, soud hlavní část kauzy začal projednávat loni v září. Mezlík uvedl, že se podařilo do poslední chvíle utajit provádění dosud největšího počtu domovních prohlídek, bylo jich přes 100, a že policie se musela vyrovnat se značným množstvím zabaveného materiálu, především elektronických dat.

Hlavní část kauzy, kterou projednává soud, měla původně pokračovat dnes, už v týdnu ale bylo jednání zrušeno. Pokračovat by se mělo 25. května, poté by měl následovat třídenní blok v první polovině června.