V komedii režiséra Roberta Sedláčka psi zachraňují mezilidské vztahy

Praha - Ve filmu režiséra Roberta Sedláčka a scenáristky Ireny Obermannové Řekni to psem jsou to právě psi, kteří zachraňují mezilidské vztahy. Pro Sedláčka byla práce na této komedii prvním profesionálním setkáním s žánrem, který příliš nevyhledává. Film bude mít premiéru 7. července.

Sedláček po dnešní novinářské projekci uvedl, že natočil "staromileckou komedii, která nezmění svět", ale lidé z ní neodejdou uraženi kvůli tomu, za co je tvůrci mají. "Scénář a producenti mi dalo možnost vyhnout se vulgaritám, které jsou nedílnou součástí veškeré komerční tvorby současné české kinematografie. To nejsou postelové scény, ale oplzlé vtipy. Já jsem se vědomě snažil stylizovat celý tento film jako retro komedii, která v současných kulisách zavede třeba do 30. let minulého století, kdy k tomu, že se dva lidi mají rádi, nepotřebují dospět přes to, že se spolu vyspí, a pak to řeší," řekl ČTK Sedláček.

Hlavní hrdinkou je Dita v podání Bereniky Kohoutové, která místo vytouženého miminka dostane od svého přítele Filipa v podání Igora Orozoviče mladou border kolii, přestože psa nechtěla a "pejskařská" komunita jí připadá směšná. Proti svému očekávání se však sblíží nejen se svým psem, ale i s dalšími majiteli psů.

"Je to jednoduchý příběh o dvou mladých lidech, kteří postupně zjišťují, že se mají stejně rádi jako jejich psi. Je to vlastně takový dovětek k mému seriálu Bohéma nebo divadelní hře o Adině Mandlové a Hugo Haasovi, kterou připravuju. Jedná se o odkaz na režiséry, jako byl právě Hugo Haas nebo Martin Frič. Budu rád, když se najdou diváci, kteří to ocení, protože to nejde po většinovém vkusu doby, kde se řeší postel od první minuty záběru," podotkl Sedláček.

Komediální žánr je v českých kinech žádaný. V aktuální tabulce víkendové návštěvnosti kin je na třetím místě romantická komedie režiséra a scenáristy Rudolfa Havlíka Prezidentka. Snímek s Aňou Geislerovou a Ondřejem Vetchým v hlavních rolích o premiérovém víkendu přilákal přes 21.000 diváků. Čtvrtou příčku s více něž 16.000 víkendovými diváky obsadila nekorektní česká komedie Párty Hárder: Summer Massacre režiséra Martyho Pohla známého jako kontroverzní rapper Řezník. Na osmém místě skončila komedie s herci ostravského Divadla Mír Tři Tygři ve filmu: Jackpot, která za pět týdnů zaznamenala 118.000 diváků

Komedii režiséra Patrika Hartla Prvok, Šampón, Tečka a Karel loni vidělo téměř 600.000 lidí a vydělala bezmála 93 milionů korun. V popředí návštěvnosti kin se nyní drží komedie Vyšehrad: Fylm. Snímek navazující na internetový seriál z roku 2016 s Jakubem Štáfkem v roli problematického fotbalisty Laviho za 11 týdnů v kinech zaznamenal téměř 594.000 diváků a jeho tržby překonaly hranici 101,2 milionu korun.