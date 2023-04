Ostrava - V koaličních vyjednáváních v Ostravě zatím nenastal výraznější posun. Členové vyjednávacího týmu ANO po dnešním jednání s Nezařazenými primátora Tomáše Macury (dříve ANO) a hnutím Ostravak seznámili svůj zastupitelský klub s dosavadním průběhem. Další vyjednávání má ANO na programu příští týden po velikonočních svátcích. ČTK to řekla předsedkyně klubu ANO a kandidátka na primátorku Hana Tichánková. Podle Macury udělá definitivní tečku za koaličním vyjednáváním až zastupitelstvo, které je v plánu 26. dubna. Hnutí Ostravak a Starostové pro Ostravu budou ve vyjednáváních vystupovat jako dvojblok s 12 zastupiteli.

V Ostravě se nyní vedou jednání o podobě nové koalice, protože ta dosavadní se rozpadla kvůli štěpení hnutí ANO. V pětapadesátičlenném městském zastupitelstvu ztratila koalice většinu. Kromě ANO v ní byla ještě uskupení Spolu a Piráti. Po dnešním odchodu dalšího zastupitele, Miroslava Otiska, má hnutí ANO 13 z původních 21 členů.

"Tento týden se už nebude nic dít, protože nám zbývají dva dny do volna. Zastupitelskému klubu jsme předložili jakési resumé toho, co jsme s kým probrali a s kým jsme se bavili. Jsme v této chvíli domluvení, že další jednání proběhnou po svátcích, tak abychom se byli schopni sejít, protože mnoho lidí nebude přítomno z důvodu prázdnin," řekla Tichánková. Uvedla, že sice mají své interní představy o tom, kam dál jednání posunout, ale nic z toho ještě není publikovatelné. "Budeme přemýšlet o tom, jak celou věc posunout dál, ale oficiální jednání proběhnou zase až po svátcích. Ještě neumím říct, s kterými kolegy se potkáme, ale máme naplánováno, že v úterý, středu bychom provedli nějaké další kolečko," řekla Tichánková.

Macura čeká konec koaličního vyjednávání na dubnovém zastupitelstvu. "Jednání probíhají, každý jedná s každým a co se z toho vyvine, budeme vědět až za tři týdny. Jakákoliv dřívější zpráva bude jenom jakási fabulace, protože jednat se bude ještě v noci před zastupitelstvem," domnívá se primátor.

Hnutí Ostravak a Starostové pro Ostravu se dohodli, že v dalších kolech koaličního vyjednávání už budou vystupovat společně. ČTK to potvrdili předsedové obou politických klubů Lukáš Semerák (Ostravak) i Jiří Jureček (Starostové pro Ostravu). Ostravak má v zastupitelstvu osm mandátů Starostové pro Ostravu čtyři. Jureček dnes ČTK řekl, že jim hnutí ANO během jednání nabízelo, aby rozšířili stávající koalici a připojili se tak k hnutí ANO, Spolu a Pirátům. Jureček se ale domnívá, že by taková spolupráce znamenala jen velmi křehkou většinu hlasů a navíc počítá s jednotným postupem právě s uskupením Ostravak.

Také podle lídryně Pirátů a náměstkyně Andrey Hoffmannové se stále jedná a Piráti by do středy rádi uzavřeli setkání se všemi uskupeními s výjimkou Ostravské levice a SPD, s nimiž se setkat nechtějí. Podle ní je nyní zcela jiná situace než po volbách. "Myslím, že nikdo nepředpokládal rozštěpení hnutí ANO, jsme v úplně jiné situaci. Ty karty jsou na stole úplně nové, pro nás bude důležité nalezení nějaké programové shody," uvedla Hoffmannová. Také náměstkyně se domnívá, že jednání budou mnohem složitější než po volbách.

Problémy v ostravské buňce ANO začaly s volbami prezidenta, kdy Macura a moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák veřejně podpořili Petra Pavla na úkor stranického šéfa Andreje Babiše. Oba politici pak hnutí ANO opustili. Macura a náměstkyně Zuzana Bajgarová poté byli vyloučeni z klubu zastupitelů. Posléze klub opustili náměstkyně Kateřina Šebestová a dalších pět zastupitelů.

ANO volby v Ostravě s převahou vyhrálo a i po odchodu některých členů zůstává v zastupitelstvu nejsilnějším politickým klubem, má 13 členů. Další uskupení dosavadní koalice měla celkem 12 zastupitelů - devět bylo ze Spolu a tři měli Piráti. Klub Nezařazení by mohl mít osm členů. V opozici dosud bylo hnutí Ostravak s osmi mandáty, SPD se sedmi zastupiteli, Starostové pro Ostravu se čtyřmi mandáty a Ostravská levice se třemi.

Klub zastupitelů ANO v Ostravě opustil osmý člen, zůstává jich 13

Klub zastupitelů ANO v Ostravě dnes opustil osmý člen, městský zastupitel a místostarosta městské části Poruba Miroslav Otisk. Informaci ČTK potvrdili předsedkyně klubu ANO Hana Tichánková a ostravský primátor Tomáš Macura (dříve ANO). V podvečer primátor uvedl, že Otisk se stal členem klubu Nezařazení, který vznikl právě okolo Macury. Vyjádření Otiska se ČTK nepodařilo získat.

"Před pár okamžiky mi dorazil e-mail pana Otiska, který rezignuje na členství v našem zastupitelském klubu. Není to pro nás úplně žádná šokující informace ani nová zpráva. Celou dobu jsme s ním ve vyjednávání s potenciálními koaličními partnery nepočítali, protože celou dobu se nedokázal vyjádřit, jakým způsobem k celé kauze přistoupí a jestli bude členem našeho klubu nebo ne. V tuto chvíli to pro nás neznamená už vůbec nic, protože v posledních dnech, kdy jsme se potkávali s možnými koaličními partnery, jsme hovořili o tom, že máme 13 mandátů," uvedla před 13:00 Tichánková. Podle ní je tento počet mandátů konečný a hnutí už nikdo neopustí. ANO o jednotě svého klubu hovořilo i při odchodech předchozích členů.

Primátor Macura uvedl, že vůbec nečekal, že se k němu přidá tolik lidí. "Je to obrovský respekt vůči jejich morálnímu nastavení, protože samozřejmě tím, že opouští klub ANO a přechází ke mně, tak dávají zcela všanc svoji jakoukoliv politickou budoucnost," řekl Macura.

Není si ale jistý, zda další odchod zvyšuje šance jeho klubu při koaličních vyjednáváních. "Moc bych to nepřeceňoval," podotkl Macura, který očekává, že definitivní tečku za koaličním vyjednáváním udělá fakticky až dubnové zastupitelstvo. "Jednání probíhají, každý jedná s každým a co se z toho vyvine, budeme vědět až za tři týdny. Věc se vyřeší na zastupitelstvu 26. dubna, jakákoliv dřívější zpráva bude jenom jakási fabulace, protože jednat se bude ještě v noci před zastupitelstvem," míní primátor.

Nezařazení dnes odpoledne jednali s hnutím ANO, jehož byli původně součástí. "Řekla bych, že to vedlo k tomu, že jsme si navzájem nezavřeli dveře, nějakým způsobem jsme se pobavili o současné situaci, nějakým způsobem se to nevyhrotilo, samozřejmě ani jsme si nepadli kolem krku," uvedla Tichánková, která je kandidátkou na primátorku. Už dříve řekla, že osobně by spíše uvítala koalici bez lidí okolo primátora Macury, což podle ní stále platí.