V kladenském zámku je interaktivní výstava vycházející z Trnkovy knihy Zahrada

Kladno - V kladenském zámku je interaktivní výstava vycházející z knihy výtvarníka Jiřího Trnky Zahrada. Expozice kombinuje umění a moderní technologie, vznikla přímo na míru zámecké galerii. ČTK to při zahájení výstavy řekl spoluautor výstavy Jan Trnka, výtvarníkův syn. Jiří Trnka Zahradu ilustroval i napsal.

V prostorách galerie vznikl originální svět, který ocení nejen děti. Každý návštěvník se zde může zapojit do děje prostřednictvím audiovizuálních prvků, jedním z nich je například "netopýří stěna". První expozice tohoto typu vznikla před šesti lety v Plzni, od té doby se objevila v několika dalších městech, ale autoři neustále přidávají různé prvky. Podle Trnky se podoba expozice musí stále posouvat dál, a to i za pomoci nových technologií. "My vždycky pracujeme s novým prostorem a s novými věcmi," uvedl Trnka.

Pohádková kniha Zahrada je příběhem pěti kluků, kteří odhalují tajemství zahrady, ve které je řada poetických postav včetně zlomyslného kocoura, slonů, trpaslíka a podobně. Trnka se inspiroval skutečnou zahradou košířské vily Turbová, kde žil a tvořil. Podle knihy také vznikl v sedmdesátých letech minulého století film, který natočil Břetislav Pojar.

Kladno si po celý letošní rok také připomíná různými akcemi nedožité sté narozeniny místního rodáka, výtvarníka Zdeňka Milera, který s Jiřím Trnkou spolupracoval a vytvořil logo pro jeho studio Bratři v triku.

Plzeňský rodák Jiří Trnka (1912-1969) byl jedním ze zakladatelů českého animovaného filmu, ve značné míře se věnoval ilustrování dětských knih, mezi nejznámější patří Broučci Jana Karafiáta nebo Hrubínův Špalíček veršů a pohádek. Za ilustrace obdržel mimo jiné Cenu Hanse Christiana Andersena. Za svůj život vytvořil 100 obrazů, na 150 ilustrovaných knih, zhruba tři desítky animovaných filmů, přibližně stejný počet volných plastik, kolem tisíce filmových a divadelních loutek a řadu dalších děl.