V kladenském gymnáziu potomci přeživších uctili památku lidických žen a dětí

Kladno - V kladenském gymnáziu dnes potomci přeživších i hosté uctili památku lidických žen a dětí, které zde v roce 1942 strávily tři dny. Poté byly děti matkám odebrány. Krátký projev přednesla první dáma Ivana Zemanová, která vyjádřila úctu a obdiv přeživším i jejich blízkým za to, jak se s tragédií vyrovnali. Právě dnes uplynulo od vyhlazení Lidic 80 let. Nyní žije poslední lidická žena, Jaroslava Skleničková, které je 96 let, a několik lidických dětí. Skleničková se dnešní akce ze zdravotních důvodů neúčastnila, přijel například Pavel Horešovský, který se narodil 25. května 1942 v Lidicích.

Studenti gymnázia pro dnešní akci připravili pietní výzdobu místa, kde byly ženy se svými dětmi ve většině případů naposledy. "Strávily tady následující tři dny plné hrůzy," řekl dnes ředitel Památníku Lidice Eduard Stehlík. Podlahu tělocvičny pokryly bílé a červené květy a listiny se jmény dětí. Příbuzní a hosté položili květiny nejen v tělocvičně, ale také u sochy Lidické matky, jejíž autorkou je Marie Uchytilová.

Přímo 10. června 1942 bylo v Lidicích zastřeleno 173 lidických mužů, ženy byly o tři dny později v budově nynějšího kladenského gymnázia odtržené od dětí. Většina dětí zahynula poté, co je nacisté otrávili výfukovými plyny ve speciálně upravených autech v nacistickém vyhlazovacím táboře v polském Chełmnu, ženy byly odvezeny do koncentračního tábora v Ravensbrücku.

Oběťmi nacistů se stalo 340 lidických obyvatel, po válce se vrátilo 143 lidických žen a po dvouletém pátrání 17 dětí.