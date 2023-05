V kauze Viktoriagruppe navrhuje žalobce tresty od 7,5 roku do deseti let vězení

Praha - V kauze společnosti Viktoriagruppe a chybějící české nafty v bavorském skladu požaduje státní zástupce pro všechny čtyři obžalované manažery společnosti vězení od 7,5 do deseti let. Vyplynulo to dnes z jeho závěrečné řeči u pražského městského soudu. Podle obžaloby čtveřice připravila podvodem Správu státních hmotných rezerv (SSHR) o nejméně 108 milionů korun. Obžalovaní vinu odmítají.

Obžalobě čelí jednatel německé Viktoriagruppe Petr Malý a tři zaměstnanci odštěpného závodu firmy, který sídlil v Dolních Břežanech - Lubomír Novotný, Jaroslav Slavík a Miroslav Holub. Obžalovaná je i samotná společnost, pro tu žalobce požaduje zákaz ochraňování hmotných rezerv.

Městský soud se případem zabývá podruhé. Loni uznal vinnými společnost, Malého a Novotného. Slavíka s Holubem obžaloby nepravomocně zprostil. Rozsudek ale zrušil odvolací Vrchní soud v Praze. Podle žalobce se důkazní situace nijak nezměnila, oproti předchozímu řízení pouze změnil svůj návrh u peněžitých trestů či zákazů činnosti u některých obžalovaných. "Není jakákoli překážka, aby byli všichni obžalovaní odsouzeni podle podané obžaloby," řekl dnes státní zástupce. Jednání obžalovaných podle něj bylo velmi společensky škodlivé.

Manažeři Viktoriagruppe vinu odmítají. Obhájci společnosti a Malého dnes upozornili na to, že jsou obžalovaní stíhaní kvůli údajnému podvodu, který ale musí být úmyslný. Úmysl či motiv činu přitom podle nich žádný z důkazů neprokázal. Advokátka Malého také podotkla, že nebylo zjištěno, kolik pohonných hmot ve skladech skutečně bylo, není tak prokázáno, jaké množství nafty a jestli vůbec nějaké zmizelo. Případ podle ní patří spíše před civilní soudy.

SSHR hradila firmě za skladování české nafty poplatek, jehož výše byla závislá na množství uložené pohonné hmoty. Viktoriagruppe měla naopak platit pokutu, pokud by dojednané množství nafty nestihla uskladnit včas. Podle státního zástupce to firma skutečně nestihla a rozhodla se to zakrýt fiktivním navýšením zásob nafty dvěma nepravdivými příjemkami, které zaslala SSHR k proplacení. Od listopadu 2012 do ledna 2013 navíc obžalovaní údajně vyskladnili tři vlakové soupravy nafty, kterou SSHR neuhradili.

Když Viktoriagruppe skončila v roce 2015 v insolvenci, začala o skladované zásoby právní bitva. Česku se nakonec po dohadech s konkurzním správcem postupně podařilo naftu přesunout z bavorského Kraillingu zpět. Poté, co z Německa dorazila poslední cisterna, však měření potvrdilo obavy, že část paliva chybí. SSHR postrádala 6,3 milionu litrů pohonných hmot. O vlastnictví nafty vedla správa s insolvenčním správcem spory, Obvodní soud pro Prahu 5 v dubnu nepravomocně rozhodl, že palivo náleží SSHR.