V kauze Stoka se mění žalobce, Mezlík odchází na evropský úřad

Brno - V případu možné korupce na radnici městské části Brno-střed, v takzvané kauze Stoka, se změní dozorující státní zástupce. Radek Mezlík z brněnské pobočky olomouckého vrchního státního zastupitelství odchází pracovat pro Úřad evropského veřejného žalobce. Mezlík to potvrdil ČTK.

Na změnu dozorujícího žalobce upozornily servery HN a Aktuálně.cz. Mezlík ČTK řekl, že už byl vyrozuměn o úspěšné účasti ve výběrovém řízení, do kterého se přihlásil. "Do funkce budu jmenován, není ale zřejmé kdy. Tipoval bych, že to bude někdy v únoru, takže do té doby budu na kauze Stoka pracovat," uvedl Mezlík.

Termíny hlavního líčení ve složitém případu údajné korupce na radnici městské části jsou do konce roku zrušené, první je vypsán na 5. ledna. Jde o třídenní blok, poslední termín je zatím 18. března.

Podle žalobce zatím není zřejmé, kdo přesně jeho agendu převezme. "Po mém jmenování soudní řízení převezme některý z mých kolegů. Ještě není jasné, jak se všechny mé případy rozčlení," uvedl Mezlík.

Kauzou Stoka se začal brněnský krajský soud zabývat ve druhé půli září, má za sebou pět jednacích dní, během kterých vypovídali obžalovaní. V kauze je obžalováno 11 lidí a dvě firmy včetně někdejšího politika za hnutí ANO Jiřího Švachuly. Právě ten byl podle státního zastupitelství hlavou skupiny, která ovlivnila desítky zakázek správy nemovitostí městské části Brno-střed a 27 zakázek v městské části Brno-střed, kdy výše úplatků podle státního zástupce dosáhla až 47 milionů korun.

Soud líčení zahájil po roce a půl od policejní razie na radnici Brno-střed. Korupce se podle policie odehrávala při zadávání veřejných zakázek. Získávaly je vybrané spřátelené firmy a cena se uměle zvyšovala. Švachula popřel, že by založil organizovanou zločineckou skupinu, řekl, že se sám stal obětí nátlaku od spoluobžalovaného podnikatele.