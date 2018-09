Ostrava - Okresní soud v Ostravě poslal do vazby šestatřicetiletého muže, kterého policie obvinila v souvislosti s otravami nebezpečnou drogou, která se šíří Ostravou. ČTK to řekl mluvčí soudu Lukáš Delong. Muž je obviněn z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy. Hrozí mu až 18 let vězení.

Soud muže poslal do vazby, protože se obával, že bude mařit vyšetřování. "Je ohrožen natolik vysokou trestní sazbou, že by ho to mohlo vést k útěku, skrývání se nebo jinému maření probíhajícího vyšetřování," řekl Delong. Dodal, že se jedná o muže bez domova. Podle informací ČTK je obviněným bezdomovec, který drogu syntetický kanabinoid v pondělí kouřil spolu s mužem, který v důsledku jejího požití zemřel. Policejní mluvčí Gabriela Pokorná ČTK řekla, že muž trestnou činnost popírá a s policií nespolupracuje.

Obviněno bylo dosud celkem šest osob ve věku od 17 do 41 let. Pět je stíháno na svobodě, většinou jim hrozí pětileté vězení. Muž, který skončil ve vazbě, ale podle zjištění ČTK podal drogu dvaatřicetiletému bezdomovci, který po jejím požití v pondělí zemřel. Proto muži hrozí i vyšší trest.

Intoxikovaných nebezpečnou syntetickou drogou je aktuálně 22. Policií nově evidovaná sedmadvacetiletá žena se ale přiotrávila už dříve. Kriminalisté totiž dohledávají i starší případy. Žena drogu kouřila.

Policisté už našli víc než stovku sáčků s nebezpečnou drogou. Může vypadat jako sušená rostlinná hmota podobající se nadrcenému konopí nebo rostlinnému koření. Substance se ale mohou vyskytovat též v krystalické podobě a mohou být zaměňovány za drogy jako metamfetamin či extáze.

"Fatální následek může znamenat také požití tohoto syntetického kanabinoidu v kombinaci s alkoholem. Značné zdravotní obtíže může přinést ba i první experimentování s touto syntetickou látkou," uvedla Pokorná.

Bezdomovec, který po požití drogy zemřel, byl opilý. Podle dostupných informací se droga zatím šíří hlavně v Ostravě, lékaři zasahovali v jednom případě i v Hlučíně na Opavsku. Látka už se dostala i mezi jiné skupiny lidí, než jsou bezdomovci, například mezi studenty či romskou menšinu.

Policie se případem začala zabývat, když v pondělí v Komenského sadech zkolabovali dva muži bez domova, dvaatřicetiletý muž přes snahu záchranářů zemřel.