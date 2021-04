V Karlovarském kraji sněží, silnice mohou namrzat

Praha - V Karlovarském kraji sněží a silnice při teplotách pod bodem mrazu namrzají. Obtížně sjízdné jsou hlavně silnice nižších tříd. Přibývají i nehody.

Karlovarský kraj

V Karlovarském kraji dnes od rána silně sněží. Při teplotách několik stupňů pod nulou zůstává sníh na silnicích ležet a vozovky mohou namrzat. Obtížně sjízdné jsou hlavně silnice nižších tříd. V kraji se už stalo i několik dopravních nehod, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic.

V Karlovarském kraji sněžilo už v pondělí v podvečer. Sníh na silnicích ale do rána většinou roztál. Znovu pak sněží od dnešních asi 6:00. Sněžení doprovází i silný vítr. Teploty v Karlovarském kraji se ráno pohybovaly od minus tří do minus šesti stupňů.

Na kluzké silnic uvízl kamion v kopci u Mezirolí na Karlovarsku, u Božíčan se srazilo osobní auto s autobusem. Nehoda se obešla bez zranění. Hlavní tahy jsou s patrností sjízdné, ale i tam se musí řidiči připravit na zbytky uježděného sněhu.

Liberecký kraj

S opatrností jsou sjízdné silnice v Libereckém kraji. V horských oblastech na Jablonecku a Semilsku na nich leží rozbředlý sníh či jeho zbytky, v dalších částech kraje mohou mokré povrchy silnic namrzat. Teploty se v kraji vrátily pod nulu. Dnes ráno bylo mezi minus dvěma až minus třemi stupni Celsia, na horách klesly pod minus pěti stupňů, vyplývá z dat na webu Českého hydrometeorologického ústavu.

Zbytky sněhu jsou i na silnici 14 z Jablonce nad Nisou do Harrachova. Jinak jsou hlavní tahy v kraji po chemickém ošetření podle údajů silničářů mokré nebo vlhké. Meteorologové v předpovědi pro Liberecký kraj varují, že na hřebenech hor se mohou místy tvořit sněhové jazyky. Přes den by měla být v kraji proměnlivá, převážně velká, oblačnost se sněhovými přeháňkami. Ojediněle mohou být bouřky. Teploty se přes den dostanou maximálně na dva až pět stupňů Celsia, na horách zůstanou pod nulou.

S omezením musejí ode dneška počítat motoristé na příjezdu do Liberce od Prahy po silnici I/35. Důvodem je rekonstrukce mostu u Makra v Liberci-Doubí. Doprava tam až do září bude vedena obousměrně ve druhém jízdním pásu ve směru na Prahu. Stavbaři dnes kvůli rekonstrukci, jež potrvá do června, uzavřou také silnici z Liberce na Ještěd. Motoristé se z Liberce dostanou jen k parkovišti u kabinové lanovky. Parkoviště na Výpřeži a vrchol Ještědu budou pro automobily i cyklisty přístupné jen z druhé strany Ještědského hřbetu od Proseče pod Ještědem nebo Křižan.

Kraj Vysočina

Silnice na Vysočině jsou po sněžení sjízdné s opatrností. Hlavní tahy byly dnes ráno po solení vlhké, na vedlejších silnicích mohou být zmrazky. V noci na dnešek jezdilo okolo 50 sypačů, řekl ČTK dispečer krajské správy a údržby. Teploty klesly i šest stupňů pod nulu.

Někde podle dispečera vozovky vyfoukal vítr, takže vyschly, někde se naopak tvořily malé návěje. Sypače nejdřív vyjely na Havlíčkobrodsku a na Pelhřimovsku, nejméně sněžilo na Třebíčsku. "V tuhle chvíli je všechno sjízdné a nemáme hlášené žádné komplikace," uvedl dispečer po 06:00.

Na Vysočině budou podle meteorologů sněhové přeháňky na většině území i odpoledne, večer se místy může tvořit náledí. Nejvyšší denní teploty budou mezi dvěma až pěti stupni Celsia. Vítr bude mít v nárazech rychlost i přes 50 kilometrů v hodině, večer bude slábnout.