V Karlovarském kraji silně sněží, silnice mohou klouzat

Karlovarský kraj

Silné sněžení zasáhlo dnes ráno Karlovarský kraj. Sníh zůstává na silnicích ležet. Problémy mohou mít řidiči hlavně na silnicích nižších tříd, kam se technika dostane později, a na horách, kde by se mohly tvořit sněhové jazyky nebo závěje. Sněžit má i během dne, předpovídají meteorologové.

Na sníh na silnicích upozorňují silničáři například u Aše nebo u Mnichova na Chebsku. Nárazově se tvoří i kolony aut, například u Bochova na Karlovarsku.

Podle předpovědi by sněhové přeháňky měly pokračovat po celý den. Na horách má sněžit trvale. Během dne by se pod 400 m nad mořem srážky měly měnit na smíšené nebo i dešťové. Teploty se mají pohybovat okolo nuly, na horách lehce pod nulou.

Královéhradecký kraj

Na horských silnicích v Královéhradeckém kraji zůstává vrstva ujetého sněhu krytá posypem. Někde může být i zledovatělá. Sníh místy leží i na nesolených silnicích nižších tříd na Broumovsku, uvedli silničáři. Na hřebenech Krkonoš napadlo za posledních 24 hodin deset centimetrů sněhu.

Hlavní silniční tahy v Královéhradeckém kraji byly dnes ráno většinou suché a sjízdné bez omezení. Teploty se pohybovaly od minus dvou do plus dvou stupňů Celsia, na hřebenech hor bylo kolem minus sedmi stupňů.

Dnes by mělo být v Královéhradeckém kraji převážně zataženo. Odpoledne se čeká občasné sněžení, v nižších polohách by mohlo pršet.Teploty by se dnes měly pohybovat od jednoho do čtyř stupňů, na horách od minus dvou do minus pěti stupňů.

Moravskoslezský kraj

Na některých silnicích v Moravskoslezském kraji by řidiči stále měli být opatrnější.V okolí Vítkova na Opavsku mohou zůstávat zbytky rozbředlého sněhu, na Bruntálsku mohou být cesty vymrzlé. V horských oblastech Beskyd stále leží zbytky sněhu, které jsou kryté kamennou drtí. Většinou jsou ale silnice v regionu holé a suché, sjízdné jsou tak bez omezení. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Pro nákladní vozy těžší 12 tun je nadále uzavřený úsek silnice I/56 mezi Ostravicí a Starými Hamry na Frýdecko-Místecku. Silnice, která je jedním z hlavních tahů na Slovensko, se nesmí solit a ve stoupáních je zledovatělá.

Podle předpovědi počasí bude v regionu dnes zataženo až oblačno, odpoledne lze místy očekávat občasné sněžení nebo sněhové přeháňky, pod 400 metrů i déšť se sněhem nebo déšť. Nejvyšší teploty stoupnou na čtyři stupně Celsia, na horách mohou klesnout až na minus čtyři.

Zlínský kraj

Vozovky na Zlínsku a Vsetínsku jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Na silnicích nižších tříd v okrese Zlín, které silničáři neudržují chemicky, zůstávají místy zbytky rozbředlého sněhu, případně jeho uježděná vrstva. Se sněhem, vyježděnými ledovými kolejemi a lokálně i tvorbou sněhových jazyků musejí řidiči počítat také na některých silnicích druhé a třetí třídy na Vsetínsku, především ve vyšších polohách. Silničáři je pluhují a ošetřují posypem. Vyplývá to z údajů zveřejněných dnes ráno Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (ŘSD).

Ostatní silnice ve Zlínském kraji jsou většinou holé, suché a sjízdné bez omezení. V regionu je dnes většinou oblačno až zataženo bez srážek, na Kroměřížsku polojasno. Místy vane silný nárazový vítr. Teploty se ráno v kraji pohybovaly od minus tří do plus tří stupňů Celsia.

Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu bude dnes ve Zlínském kraji převážně zataženo, odpoledne od severozápadu na většině území s občasným sněžením. V polohách pod 400 metrů nad mořem očekávají meteorologové srážky smíšené nebo dešťové, večer by měly ustávat. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi jedním až čtyřmi stupni Celsia. Mírný západní až jihozápadní vítr se večer podle předpovědi změní na severní.