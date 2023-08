V Kalifornii udeřila bouře Hilary, platí varování před záplavami

Los Angeles - Na jih Kalifornie udeřila bouře Hilary, jde o první tropický systém v tomto západoamerickém státě za posledních 84 let. Poté, co se o víkendu silou hurikánu prvního stupně přehnala přes mexický stát Baja California, nyní živel putuje severně do Nevady, kde během dneška zeslábne na tropickou depresi, ukazuje projekce amerického Národního úřadu pro oceán a atmosféru (NOAA). Navzdory relativně nižší rychlosti větru však pro několik amerických států platí varování před životu nebezpečnými povodněmi.

V částech Kalifornie stále platí nouzový stav a varování před bleskovými záplavami až do 12:00 SELČ. V některých horských a pouštních oblastech by mohlo spadnout mezi 12 a 25 centimetry srážek, tedy tolik, kolik běžně v tamní poušti spadne za celý rok, píše agentura Reuters. Správa národního parku Death Valley (Údolí smrti), který je známý svými rekordně vysokými teplotami, v neděli na svém facebooku sdílela záběry potoků vody valících se obvykle suchým údolím.

Videa na sociálních sítích pořízená v neděli zatím nenaznačují, že by Hilary ve městech na jihu Kalifornie způsobila rozsáhlé škody, ačkoliv úřady se obávají, že situace bude jiná po rozednění dnes po ránu tamního času (odpoledne SELČ). Bez elektřiny bylo kolem 9:30 SELČ v Kalifornii asi 51.000 odběratelů, ukazuje monitorovací server PowerOutage.

V Mexiku v povodních způsobených tehdy ještě hurikánem Hilary o víkendu zemřel jeden člověk. Muž se v autě se svojí rodinou pokusil projet skrz silný proud vody, který jej patrně odnesl. Jeho rodina neštěstí přežila, píše web stanice BBC.

V USA stále platí varování před vznikem povodní pro téměř 26 milionů lidí a v obcích v okolí Mohavské pouště na pomezí Kalifornie a Arizony mohou ještě dnes ráno SELČ vznikat tornáda, uvádějí meteorologové.