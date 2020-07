V kádrech klubů před dokončením NHL zůstalo 22 Čechů

Toronto/Edmonton - Dvaadvacet českých hokejistů zůstalo v kádrech klubů NHL, které se v neděli přesunuly do dvou dějišť pokračování soutěže Toronta a Edmontonu. V přípravě na obnovení sezony po březnovém přerušení základní části kvůli koronaviru bylo zástupců tuzemského hokeje o jednoho více, ale Jakub Škarek z New York Islanders se jako čtvrtý brankář nevešel do konečného výběru. V tom mohou mít celky maximálně 31 hokejistů.

Nejpočetnější české zastoupení je v Bostonu: v nominaci do Toronta nechybějí ani nejlepší střelec předčasně ukončené základní části David Pastrňák a další útočník Ondřej Kaše. Ti absolvovali během kempu pouze jeden trénink minulou středu, při kterém nebyli s týmem Bruins, a poté byli podle všeho v karanténě.

Kaše ale do Toronta s týmem neodletěl a měl by se podle trenéra Bruins Bruce Cassidyho připojit později. Naopak Pastrňák už dnes trénoval, což bylo s celým týmem vůbec poprvé od začátku kempu, který odstartoval 13. července.

"Vypadá skvěle. Možná potřebuje trochu ostříhat. Očekával jsem, že bude dobře nachystaný. Známe Pastu - miluje hokej, je rád se spoluhráči. Je to hodně kamarádský mladý muž. Je skvělé, že je zpátky," řekl Cassidy klubovému webu Bostonu. Zatím není jasné, jestli s Pastrňákem, který nastupuje v elitní formaci s Patricem Bergeronem a Bradem Marchandem, počítá do čtvrtečního přípravného zápasu s Columbusem.

Vítěz Prezidentovy trofeje pro nejlepší tým základní části má mezi hlavními ofenzivními oporami i Davida Krejčího a v týmu jsou rovněž obránce Jakub Zbořil a brankář Daniel Vladař. Oba v této sezoně působili v Providence v AHL a Vladař na premiéru v NHL stále čeká.

Čtveřice Čechů je v týmu Washingtonu, který má taktéž jistou účast ve čtvrtfinále Východní konference a stejně jako Boston, Philadelphii a Tampu Bay ve Východní konferenci a Colorado, Dallas, St. Louis a Vegas v Západní konferenci ho po jednom přípravném utkání čekají tři duely o nasazení pro play off. Ve výpravě Capitals do Toronta byli obránci Radko Gudas, Michal Kempný, útočník Jakub Vrána a gólman Vítek Vaněček, který také ještě v NHL nechytal.

Po dvou zástupcích z tuzemska je v Carolině (Petr Mrázek a Martin Nečas), Chicagu (David Kämpf a Dominik Kubalík), v New York Rangers (Libor Hájek a Filip Chytil) a Tampě Bay (Jan Rutta a Ondřej Palát). Po jednom pak v Calgary (David Rittich), Coloradu (Pavel Francouz), Dallasu (Radek Faksa), Philadelphii (Jakub Voráček) a Vegas (Tomáš Nosek).

Žádný český hráč není v týmech Arizony, Columbusu, Edmontonu, Floridy, Minnesoty, Montrealu, Nashvillu, New York Islanders, St. Louis, Toronta, Vancouveru, Winnipegu ani Pittsburghu. Za Penguins sice pravidelně nastupoval útočník Dominik Simon, ale v polovině května se podrobil operaci ramena, po které měl naplánovanou nejméně půlroční pauzu.

Ze stabilních hráčů se vzdal účasti v dohrávce sezony v dresu Dallasu obránce Roman Polák, který se následně stal posilou extraligových Vítkovic. Z dalších Čechů, kteří se v této sezoně objevili v NHL, se nedostali mezi pozvané do kempů útočníci Martin Kaut z Colorada a David Kaše z Philadelphie.

Duely NHL se hrály naposledy 11. března, pak byla soutěž přerušena a 27. května zrušen zbytek základní části. Šanci dohrát sezonu dostalo 24 z 31 klubů a soutěžní zápasy začnou v sobotu 1. srpna.

Vedle nejlepších čtyř celků z obou konferencí, které mají jisté 1. kolo bojů o Stanley Cup a začnou skupinou o nasazení, budou hrát v kvalifikaci na tři vítězné zápasy na Východě (v Torontu) dvojice Pittsburgh - Montreal, Carolina - New York Rangers, New York Islanders - Florida, Toronto - Columbus a na Západě (v Edmontonu) Edmonton - Chicago, Nashville - Arizona, Vancouver - Minnesota a Calgary - Winnipeg.

Přípravné zápasy začnou v Torontu a Edmontonu v úterý a je jich na programu do čtvrtka dvanáct.

Přehled českých hráčů v kádrech klubů NHL:

Východní konference:

O nasazení do play off:

Boston Bruins: Daniel Vladař (brankář), Jakub Zbořil (obránce), Ondřej Kaše, David Krejčí, David Pastrňák (všichni útočníci).

Philadelphia Flyers: Jakub Voráček (útočník).

Tampa Bay Lightning: Jan Rutta (obránce), Ondřej Palát (útočník).

Washington Capitals: Vítek Vaněček (brankář), Radko Gudas, Michal Kempný (oba obránci), Jakub Vrána (útočník).

Kvalifikace play off:

Carolina Hurricanes: Petr Mrázek (brankář), Martin Nečas (útočník).

Columbus Blue Jackets: nikdo.

Florida Panthers: nikdo.

Montreal Canadiens: nikdo.

New York Islanders: nikdo.

New York Rangers: Libor Hájek (obránce), Filip Chytil (útočník).

Pittsburgh Penguins: nikdo.

Toronto Maple Leafs: nikdo.

Západní konference:

O nasazení do play off:

Colorado Avalanche: Pavel Francouz (brankář).

Dallas Stars: Radek Faksa (útočník).

St. Louis Blues: nikdo.

Vegas Golden Knights: Tomáš Nosek (útočník).

Kvalifikace play off:

Arizona Coyotes: nikdo.

Calgary Flames: David Rittich (brankář).

Edmonton Oilers: nikdo.

Chicago Blackhawks: David Kämpf, Dominik Kubalík (oba útočníci).

Minnesota Wild: nikdo.

Nashville Predators: nikdo.

Vancouver Canucks: nikdo.

Winnipeg Jets: nikdo.