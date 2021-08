V Kábulu, kde vrcholí evakuační operace, se ozval další silný výbuch

Kábul - Afghánskou metropolí Kábulem, kde při čtvrtečním sebevražedném atentátu zahynulo podle místních médií nejméně 169 Afghánců a 13 amerických vojáků, dnes otřásla další silná exploze. S odkazem na svědky o tom informují zahraniční média. Agentura TASS uvedla, že explozi způsobil úder rakety, který si vyžádal dva mrtvé a tři zraněné. Agentura AP s odvoláním na šéfa afghánské policie napsala, že raketa zabila jedno dítě.

Spojené státy v noci na dnešek varovaly, že u kábulského letiště hrozí další teroristický útok. Západní země na letišti ukončují evakuační operace, které byly zahájeny po nástupu islamistického hnutí Tálibán k moci v polovině srpna. Do bezpečí se dopravují hlavně cizinci a jejich afghánští spolupracovníci. Ke čtvrtečnímu atentátu se přihlásila teroristická organizace Islámský stát-Chorásán, která je nepřítelem Západu i Tálibánu.

Zprávy o novém výbuchu v Kábulu se dnes objevily také na twitteru. Někteří lidé sdíleli záběry, na kterých je vidět velký oblak černého dýmu. Dva místní novináři podle agentury DPA uvedli, že soukromý dům poblíž letiště zasáhla raketa. Šéf afghánské policie agentuře AP řekl, že raketa zasáhla čtvrť severozápadně od kábulského letiště.

Británie a Francie budou podle Macrona žádat vytvoření bezpečné zóny v Kábulu

Francie a Británie v pondělí vyzvou OSN, aby byla v afghánské metropoli Kábulu vytvořena bezpečná zóna. Ta by měla mezinárodnímu společenství umožnit pokračovat v humanitárních operacích a v evakuacích ohrožených lidí z Afghánistánu a zároveň by mu umožnila dál vyvíjet tlak na radikální islamistické hnutí Tálibán. V rozhovoru s listem Le Journal du Dimanche to řekl francouzský prezident Emmanuel Macron.

V pondělí se sejde pět stálých členů Rady bezpečnosti OSN, tedy Británie, Francie, USA, Rusko a Čína, k jednání o situaci v Afghánistánu, kde se v polovině srpna ujal moci Tálibán. "Londýn a Paříž pracují na návrhu rezoluce, která by v Kábulu stanovila bezpečnou zónu pod kontrolou OSN, aby mohly pokračovat humanitární operace," prohlásil Macron.

V Kábulu v těchto dnech končí evakuace cizinců a jejich afghánských spolupracovníků, kteří prchají ze země v obavách z bojovníků hnutí Tálibán. Na bezpečnost evakuací dohlížejí na kábulském letišti američtí vojáci, kteří se mají na základě dohody mezi USA a Tálibánem stáhnout do 31. srpna. Většina zemí, včetně Británie a Francie, již evakuační operaci ukončila, ačkoli se jim nepodařilo dostat do bezpečí všechny Afghánce, kteří jsou podle nich v ohrožení.

Francouzský prezident v sobotu řekl, že už byly zahájeny rozhovory s Tálibánem o ochraně a evakuaci zranitelných Afghánců po 31. srpnu. Paříž v tomto ohledu spoléhá na pomoc Kataru. Podle Macrona má Katar díky svým dobrým vztahům s Tálibánem šanci zorganizovat další evakuace nebo obnovit některé letecké spoje, které fungovaly před nástupem Tálibánu.

Macron uvedl, že by mělo jít o cílené evakuace, které by se neprováděly přes vojenské letiště v Kábulu jako ty stávající. "Uvidíme, zda by se tak dělo přes civilní letiště v afghánské metropoli, nebo přes sousední země," dodal francouzský prezident.