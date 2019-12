V K. Varech začne dlouho chystaná rekonstrukce Císařských lázní

Ilustrační foto - Karlovy Vary pokračují v jednání s ministerstvy financí a kultury o možné podpoře státu na opravu Císařských lázní (na snímku z 13. února). Primátor Petr Kulhánek (KOA) požádal ministra kultury o jednání, na kterém by se měl dohodnout konkrétní postup a míra podpory. Město a kraj, který má nyní Císařské lázně ve vlastnictví, by od státu potřebovaly 200 až 300 milionů korun.

Ilustrační foto - Karlovy Vary pokračují v jednání s ministerstvy financí a kultury o možné podpoře státu na opravu Císařských lázní (na snímku z 13. února). Primátor Petr Kulhánek (KOA) požádal ministra kultury o jednání, na kterém by se měl dohodnout konkrétní postup a míra podpory. Město a kraj, který má nyní Císařské lázně ve vlastnictví, by od státu potřebovaly 200 až 300 milionů korun. ČTK/Kubeš Slavomír

Karlovy Vary - V Karlových Varech začíná rekonstrukce Císařských lázní. Dlouho připravovaná záchrana národní kulturní památky bude stát téměř 830 milionů korun. Zahájení oprav se dnes zúčastní i premiér Andrej Babiš (ANO).

Císařské lázně, postavené v letech 1893 až 1895 podle návrhu architektů Ferdinanda Fellnera a Hermana Helmera, byly od poloviny 90. let minulého století pro léčebné procedury uzavřeny. I přesto patří mezi nejnavštěvovanější památky kraje.

Poslední projekt rekonstrukce, která má opět oživit Císařské lázně, počítal s náklady 586 milionů korun. Zastupitelé kraje, v jehož majetku objekt je, ale schválili zvýšení nákladů.

V budoucnu nabídnou Císařské lázně návštěvníkům několik muzejních expozic, kavárnu, čítárnu i badatelnu. Zpracuje-li město Karlovy Vary projekt, který by nebyl v rozporu s památkovou ochranou, mohl by místo víceúčelového sálu vzniknout sál, který by vyhovoval i požadavkům Karlovarského symfonického orchestru.