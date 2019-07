V K. Varech byly představeny filmy soutěže Filmových cen LUX

Karlovy Vary - Na Mezinárodním filmové festivalu Karlovy Vary byl představen výběr deseti filmů pro Filmové ceny LUX, které vyhlašuje Evropský parlament. Vítěz Filmové ceny LUX 2019 bude vyhlášen 27. listopadu. Vítězný snímek bude adaptován i ve verzi pro zrakově a sluchově postižené a Evropský parlament podpoří jeho propagaci, informovali dnes pořadatelé karlovarského festivalu.

Z původního pestrého seznamu výběrová komise složená z 21 evropských filmových odborníků po dlouhých debatách navrhla, zhlédla a nakonec vybrala deset filmů. Jsou to podle komise osvěžující evropská díla, včetně prvních celovečerních snímků, hraných a dokumentárních filmů z nejrůznějších míst Evropy.

Porota vybrala do soutěže filmy Clergy (Klér)(Polsko), Cold Case Hammarskjold (Odložený případ Hammarskjöld) - (Dánsko/Norsko/Švédsko/Belgie/Velká Británie/Německo), God Exists, Her Name Is Petrunya (Bůh existuje, její jméno je Petrunya) (Severní Makedonie/Belgie/Slovinsko/Chorvatsko/Francie), Her Job (Její práce) (Řecko/Francie/Srbsko), Honeyland (Severní Makedonie), Invisibles (Neviditelné) (Francie), Ray & Liz (Ray a Liz) (Velká Británie), System crasher (Narušitel systému) (Německo), The Man Who Surprised Everyone (Muž, který překvapil každého) (Ruská federace/Estonsko/Francie) a The Realm (Království) (Španělsko/Francie).

Letošní výběr zahrnuje hned čtyři režisérky, dva dokumenty, zastoupení malých států (dva filmy ze Severní Makedonie) a evropské koprodukce (polovina výběru jsou koprodukce).

Aby podpořila evropský filmový průmysl a pomohla nejvýznamnějším evropským (ko)produkcím dostat se i mimo jejich národní trh, opatří Filmová cena LUX Evropského parlamentu tři soutěžní snímky titulky ve 24 úředních jazycích Evropské unie. Promítne je ve všech 28 členských státech unie v rámci Filmových dnů LUX.