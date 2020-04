V Josefově se velikonočně hrkalo po dvojicích

Josefov (Hodonínsko) - Tradiční velikonoční hrkání si ani letos nenechali ujít chlapci v Josefově na Hodonínsku. Kvůli koronavirovým patřením ale nechodili ve skupině, ale hrkali po dvojicích v různých částech obce. ČTK to dnes řekl starosta obce Vojtěch Pospíšil (KDU-ČSL).

Hrkání s pomocí různých dřevěných nástrojů nahrazuje zvuk zvonů, které podle liturgie přestávají na Zelený čtvrtek bít a odlétají do Říma. Po Josefově takto každoročně chodí od čtvrtka do soboty ve skupině asi 30 chlapců ve věku od tří do 14 let s hrkači v ruce nebo na kolečkách a hrkají. Letošek byl ale kvůli opatření proti šíření nového typu koronaviru netypický. "Upozornil jsem všechny občany místním rozhlasem i na webu obce na opatření i na to, že se nemají shlukovat. Doporučil jsem jim, aby tak i tradiční hrkání upravili k obrazu dnešní situace," řekl starosta.

Obcí tak žádná skupina ve stanovené časy neprocházela a nehrkala. Tradiční hrkání si ale chlapci ujít nenechali, po dědině se ozývalo hrkání z různých míst, kde zrovna ten který bydlí. V ulici chodili po dvojičkách, byli tak dostatečně rozptýleni. Chlapci si tak dnes za hrkání jako i každoročně od starosty vysloužili balíček se sladkostmi.

Také pondělní obchůzka chlapců po děvčatech ve vsi nebude taková, jak se koná tradičně. Starosta vyzval občany, aby se nechodilo po houfech. Ale je možné, že lidé navštíví své rodiny.

Opatření proti koronaviru pozměnilo i další tradice v obci, kdy pravidelně tři týdny před Velikonocemi se v dědině takzvaně vynáší smrtka. "Je to velká akce a děvčata obcházejí celou obec," uvedl starosta. Podle něj zvyk neukončila ani jedna ze světových válek ani španělská chřipka. Letos se akce ale neuskutečnila a děvčata obec neobcházela, aby se dodržela opatření. Jen symbolicky jedna z dívek vzala smrtku a vynesla ji z dědiny.