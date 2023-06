V jižní polovině ČR se dnes a ve středu ojediněle objeví silné bouřky

Praha - Jih a jihozápad Čech dnes odpoledne a večer zasáhnou silné bouřky, při kterých může v úhrnu napršet kolem 30 milimetrů srážek. Po dočasném uklidnění se bouřky do oblasti vrátí ve středu odpoledne, kdy se budou ojediněle objevovat také na Českomoravské vrchovině a na jihu a východě Moravy. ČTK to dnes sdělil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), který upozornění před bouřkami zveřejnil také na svém webu.

Upozornění před silnými bouřkami od dnešního poledne do 20:00 pro Jihočeský kraj a Klatovsko v Plzeňském kraji. Ve středu od 12:00 do 20:00 by s nimi měli počítat jak obyvatelé jihu Čech, tak i lidé na Vysočině, v Jihomoravském a Zlínském kraji, na jihu Olomouckého kraje a jihovýchodě Moravskoslezského kraje.

Vzhledem k očekávanému přívalovému dešti se mohou podle meteorologů místy rozvodnit malé toky a voda může zatopit podchody, podjezdy nebo sklepy. S ohledem na nynější nasycení půdy na Šumavě a Novohradských horách mohou srážky způsobit významnější povrchový odtok, dodal ČHMÚ.