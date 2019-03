Olomouc - V nejvyšších partiích Jeseníků je až 165 centimetrů sněhu. Bohatá sněhová nadílka na konci března láká především běžkaře, podle členů jesenické horské služby jsou běžecké tratě v těchto dnech stále plné. Zimu nevzdala ani některá lyžařská střediska, o víkendu se bude lyžovat například na Červenohorském sedle či v Koutech, i nadále se lyžuje také v nejvýše položeném tuzemském lyžařském středisku na Ovčárně, zjistila ČTK. V horách platí druhý stupeň lavinového nebezpečí z pětibodové škály.

"Ve 1300 metrech nad mořem je dnes mírná mlha a leží zde 165 centimetrů sněhu, na toto období je to stále hodně. Areál Figura je v provozu a podmínky pro běžkaře jsou vynikající, protahují se stopy kolem Pradědu a pod Kurzovní chatou. Tratě jsou plné běžkařů. Počasí se má v pátek zlepšovat a na víkend má být i slunečno," řekl dnes ČTK dispečer jesenické horské služby Ondřej Škovránek. Návštěvnost na Ovčárně je podle něj nyní střední, na horách jsou stále i školní kurzy. "Zima je stále v plném proudu," doplnil dispečer.

Se sjezdovými lyžemi mohou zájemci vyrazit například na Červenohorské sedlo, kde na sjezdovkách leží 30 až 80 centimetrů sněhu. Dnes je tam otevřen celý severní svah, v provozu je lanovka a vlek B. "Podmínky jsou stále velmi dobré, svahy jsou upravené. Dostatek sněhu je na všech sjezdovkách. Sníh je po ránu zmrzlý, přes den je to jarní lyžování," uvádějí zástupci areálu na svých stránkách www.cervenohorskesedlo.eu.

Vleky o víkendu pojedou také v areálu v Koutech na Šumpersku. "Areál je v provozu denně. Na sjezdovkách leží v průměru do metru sněhu, kvalita sněhu je stále slušná. Čeká nás poslední lyžařský víkend, od 18. dubna zahajujeme letní sezonu," řekl dnes ČTK zástupce areálu Petr Marek. Ve Ski Aréně Karlov už pojede nadcházející víkend pouze čtyřsedačkový expres, ostatní areály ukončily sezonu v uplynulých dnech. Sezona tam definitivně skončí v neděli odpoledne. "Není to z důvodu nedostatku sněhu, toho je stále dost, na všech sjezdovkách by se dalo lyžovat i dále. Není však už zájem lyžařů o lyžování," uvedl zástupce Ski Arény Karlov Jaroslav Lukeš.