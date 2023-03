V Jeruzalémě protestují desítky tisíc lidí, Netanjahu reformu justice odloží

Jeruzalém - Před sídlem izraelského parlamentu v Jeruzalémě dnes protestují proti kontroverzní soudní reformě desítky tisíc lidí. Zablokované jsou všechny silnice, které ke Knesetu vedou, píše zpravodajský list Haarec. Kvůli obavám ze střetů mezi demonstranty a krajní pravicí byla posílena policejní přítomnost. Izraelská média informují, že protestní akce v Jeruzalémě se účastní asi 80.000 lidí a neustále přijíždějí další. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu oznámil odložení reformy o několik týdnů, chce o zákonu vést dialog.

Podle listu The Times of Israel byli dosud v Jeruzalémě zadrženi tři demonstranti, kteří se podle všeho střetli s policisty, kteří mimo jiné použili vodní děla. Mnoho silnic poblíž budovy parlamentu zablokovala policie, křižovatku u mostu Chord Bridge, která je hlavním vstupem do města, zase blokují protestující, které se příslušníci bezpečnostních složek snažili rozehnat.

Tisíce demonstrantů protestují také před Ben Gurionovou univerzitou v Beerševě. Další lidé znovu vyšli s izraelskými vlajkami do ulic v Tel Avivu a Haifě, demonstrace se konají také v řadě dalších izraelských měst.

Netanjahu oznámil odložení justiční reformy o několik týdnů, do dalšího zasedání parlamentu. Chce o zákonu vést dialog a dosáhnout "širokého konsenzu". Netanjahu to uvedl ve svém dnešním večerním prohlášení k národu. Zároveň zdůraznil, že jeho vláda by nikdy nepřipustila občanskou válku. Země podle něj čelí krizi, která je skutečnou hrozbou pro národní jednotu Izraelců.

"Jestliže existuje možnost vyhnout se občanské válce prostřednictvím dialogu, beru si čas na to, aby mohl proběhnout dialog," prohlásil Netanjahu v televizním projevu. Dodal, že vzhledem k "národní odpovědnosti" proto druhé a třetí čtení zákona o jmenování soudců odkládá do dalšího zasedání Knesetu. To je podle listu The Times of Israel plánované na začátek května, některá média zmiňují konec dubna.

Jak poznamenala britská stanice BBC, projev izraelského premiéra byl poměrně krátký. Mimo jiné v něm prohlásil, že "udělá vše, aby nalezl řešení". Země se podle něj nyní ocitla na "nebezpečné křižovatce". "Extremistická menšina" je připravena rozdělit národ, řekl Netanjahu.

Podle agentury Reuters daly odbory pokyn připojit se ke stávce také izraelským velvyslanectvím po celém světě. Izraelské velvyslanectví v Praze na dotaz ČTK uvedlo, že se k protestní akci přidalo a že bude řešit pouze urgentní případy. Izraelský zastupitelský úřad v Bratislavě ČTK sdělil, že ambasáda pracuje ve standardním režimu.

V Jeruzalémě byla posílena policejní přítomnost kvůli obavám ze střetů mezi odpůrci reformy a krajní pravicí. Krajně pravicová skupina fotbalových fanoušků, která si říká La Familia, totiž oznámila, že bude na podporu justiční reformy demonstrovat v Jeruzalémě, nikoliv večer v Tel Avivu, jak bylo původně v plánu, píše list The Times of Israel.

Netanjahu na twitteru vyzval demonstranty z řad pravice a levice, aby se zdrželi násilí a chovali se zodpovědně. "Jsme bratři," dodal. Izraelský 12. televizní kanál uvedl, že někteří lidé z premiérova okolí Netanjahuovi radí, aby vyčkal, jak vysokou účast bude mít pravicový pochod zastánců reformy. Jak uvedl izraelský ministr a šéf krajně pravicové strany Náboženský sionismus Bezalel Smotrič, vláda nesmí podlehnout tlaku a reformu zrušit. Příznivce reformy vyzval, aby dorazili do Jeruzaléma. "Nesmíme zastavit reformu zaměřenou na nápravu soudního systému a izraelské demokracie. Nesmíme se poddat násilí, anarchii a divokým stávkám," uvedl.

Reforma soudnictví, která by koalici poskytla kontrolu nad jmenováním soudců nejvyššího soudu a umožnila vládě přehlasovat soudní rozhodnutí s prostou parlamentní většinou, vyvolává již několik týdnů masové protesty. Odpůrci návrhu tvrdí, že oslabí izraelskou demokracii. Zastánci reformy naopak tvrdí, že změny jsou nutné k omezení aktivistických soudců. Situace v zemi se vyostřila poté, co v neděli Netanjahu odvolal ministra obrany Joava Galanta, který v sobotu varoval, že snaha prosadit reformu za každou cenu může znamenat ohrožení bezpečnosti země.