V Jaroměřicích n. R. otevřeli opravený kostel, nově ho zdobí díla Otmana Olivy

Jaroměřice nad Rokytnou (Třebíčsko) - V Jaroměřicích nad Rokytnou na Třebíčsku dnes po několikaleté opravě za více než 100 milionů korun znovu otevřeli kostel svaté Markéty. Barokní stavba s mohutnou dřevěnou kupolí a bohatou freskovou výzdobou má po opravě vlastní galerii nebo věž zpřístupněnou jako vyhlídku. Svatostánek má také nový oltář, věčné světlo nad ním, křtitelnici a ambon (lektorský pult), které jsou dílem sochaře Otmara Olivy. Nové předměty za více než tři miliony korun hradili čtyři soukromí dárci, podle faráře jaroměřické farnosti Tomáše Holcnera chtějí zůstat anonymní.

Fotogalerie

"Pořízení díla Otmara Olivy šlo zcela mimo projekt, mimo opravu. Je to příběh, který se odehrává paralelně, v rámci opravy šlo o záchranu kostela, ale kostel není jenom muzeum, kostel je živá liturgická stavba," řekl Holcner. První křty s novou křtitelnicí se podle něho odehrají už v neděli.

Jaroměřický kostel se opravoval tři roky. Kvůli špatnému technickému stavu mu hrozilo uzavření. Nejhorší byla statická nestabilita krovu, na kterém se muselo vyměnit přes 30 krychlových metrů dřeva. Díky záchraně krovu se podařilo zachránit i monumentální fresku, která kostel zdobí. Restaurováním prošla výzdoba, která je součástí stavby, některé předměty a vybavení včetně lavic si na zásah restaurátorů budou muset počkat.

Očištěn byl hlavní oltářní obraz Stvoření světla, díky tomu vynikly některé výjevy, které byly dřív neznatelné. Na restaurování pracoval akademický malíř Jan Knorr.

Farnost za opravu kostela zaplatila přes 105 milionů korun, většinu firmě Archatt Památky, která byla generálním dodavatelem. Na opravu přispěl Kraj Vysočina i město Jaroměřice nad Rokytnou, dohromady to byly necelé čtyři miliony korun. Téměř osm milionů korun získala farnost na darech a sbírkách. Veřejná sbírka ve prospěch kostela ale pořád pokračuje, zatím se na jejím účtu sešlo přes 1,2 milionu korun.

Podstatná část nákladů byla hrazena z Integrovaného regionálního operačního programu, který farnosti přiznal podporu 94 milionů korun. Podmínkou ale bylo zpřístupnění památky. Již dříve ji turisté mohli navštěvovat, prohlídky zajišťoval sousední zámek, který spravuje stát. Po opravě se turisté dostanou nově do bočních prostor či na věž, přístupná bude i terasa s vyhlídkou do zámeckého parku. Provázení kostelem si bude podle Holcnera již farnost zajišťovat sama, organizovat je bude od jara do podzimu, jako je běžné na jiných památkách.

Chrám svaté Markéty je jedním z prvních barokních kostelů na Moravě. Fresku nad jeho hlavní lodí, která je dlouhá přes 20 metrů a vysoká včetně lucerny 44 metrů, vytvořil Karel František Tepper, oslavuje sv. Markétu, patronku chrámu. Znázorňuje evangelisty nebo nanebevzetí svaté Markéty, andělé, kteří ji vynášejí mají podobu členů rodiny Questenberků, která kostel stavěla. Jeho stavbou pověřili Jakuba Prandtauera, byl vysvěcen v roce 1738, i když nebyl zcela dokončen.