V Jáchymově otevřeli unikátní expozici Knihovny Latinské školy

Jáchymov (Karlovarsko) - V Jáchymově pro veřejnost otevřeli unikátní expozici starých tisků a rukopisů Knihovna Latinské školy. Úprava sklepních prostor pod radnicí a příprava expozice vyšla asi na 30 milionů korun a město na ni získalo dotaci z přeshraničních dotačních fondů, řekl ČTK starosta města Bronislav Grulich (TOP 09).

Nápad zpřístupnit sbírku, která ve městě vznikla v době rozmachu těžby stříbra v 16.století, vznikl už před deseti lety. Město původně chtělo pro sbírku najít místo v jednom z domů na náměstí ale nakonec volba padla na nevyužité klenuté prostory pod radnicí, řekl Grulich.

Originály tisků jsou zatím jenom ve vitrínách a nemohou je využít badatelé. "Zatím originály k dispozici nebudou, ale uvažujeme o tom do budoucna. Potřebujeme ale dovybavit badatelnu, aby tam fungovaly stabilní podmínky. Zatím knihy digitalizujeme. Už je hotovo 30 exemplářů a jsou přístupné lidem přes internet nebo tady na dvou terminálech," popsala knihovnice Knihovny Latinské školy Eva Kochová.

Sbírka knih byla součástí Latinské školy, obsahuje tak hlavně odborné publikace z různých oborů. Většina svazků pochází z počátku 16. století, ale ve sbírce je například i Starý zákon ze 13. století i fragmenty textů z počátku 12. století. Unikátem je i 70 takzvaných libri catenati, tedy svazků s řetězem. Jak vysvětlila Kochová, protože šlo o školní knihovnu, byly knihy tehdy připoutány, aby si je žáci nemohli odnášet.

Knihy byly asi 250 let ztracené, ukryté na půdě radnice. Po objevení trvalo více než 100 let, než sbírka prošla restaurováním a po letech, kdy byly její části na různých místech země, se nakonec všech víc než 200 knih vrátilo do Jáchymova. Kromě vystavených středověkých svazků výstava obsahuje i multimediální prezentace či ukázky historické knihařské dílny.