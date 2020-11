V J. Hradci opravili parní lokomotivu z roku 1898

Jindřichův Hradec - Firma Jindřichohradecké místní dráhy (JHMD) opravila parní lokomotivu z roku 1898, svou nejstarší a jednu z nejstarších v Česku. Práce trvaly zhruba rok. Lokomotiva U37 vyjede poprvé znovu na trať asi o Velikonocích. Odstavená byla od roku 2017 kvůli závadě parního kotle. Při generální opravě ji technici rozebrali na tisíce dílů. ČTK to řekl vedoucí oprav JHMD Jan Píšala.

Při opravě byla využita dotace 1,19 milionu Kč z programu ministerstva dopravy na opravu historických vlaků. ČTK to řekl mluvčí ministerstva František Jemelka.

Na opravě se podílely desítky lidí, z dílen JHMD, z Brna, parní kotel opravila firma v Kolíně. "Musíte rozebrat celou lokomotivu až na šroubky. Každou součástku vzít do ruky, zjistit, v jakém je stavu, buď ji opravit, nebo vyrobit novou. Skládá se z rámu, náprav, kotle, budky strojvedoucího, v jednu chvíli jsme měli v podstatě hromadu šrotu. Tisíce dílů, přičemž třeba napaječ se dá rozebrat na dalších asi 30 součástek," řekl Píšala.

Nových je pět procent dílů. Lokomotiva vyrobená v rakouském Linci má i nový komín, původní byl zrezivělý. Kotel odborníci repasovali. Technici z dílen JHMD se museli také naučit odlévat nápravová ložiska. Firma, největší provozovatel parních lokomotiv v zemi, se snažila co nejvíc věcí opravit sama, jen části jako kompresor nebo armaturní hlava se předělávaly jinde.

"Pro všechny byl hodně silný zážitek první škrtnutí sirkou, první zatopení v lokomotivě. Rok děláte na něčem tak starém a pak přijde hodina pravdy, kdy zjistíte, co všechno se podařilo, co nefunguje," řekl Píšala.

Lokomotiva váží 24 tun, nejvyšší rychlost je 35 kilometrů za hodinu. Jezdila do konce 50. let 20. století, na úzkokolejce pak od roku 2005. Říká se jí účko. "Případně jí chlapi říkali malá, v porovnání s ostatními je nejmenší," řekl Píšala. Zásobník na uhlí pojme tunu, při jízdě z Hradce do Nové Bystřice a zpět dlouhé 66 kilometrů se musí ještě palivo doplnit.

JHMD má tři parní lokomotivy: jedna z roku 1959 je odstavená a její oprava se chystá, další přezdívaná Polka z roku 1955 má za sebou první parní sezonu. Letos v létě připravily JHMD 64 parních jízd.

Píšala, absolvent elektrotechnické fakulty v Brně, pracuje ve firmě rok a půl. "Vláčky byly odmalička mojí vášní a nečekal jsem, že hned, co ukončím státnice, povedu opravu 120 let staré parní lokomotivy. Byl to šok a potom o to větší radost, když vidím, že funguje. Komunikoval jsem se starými pardály z různých koutů republiky, kteří mi dokázali poradit. Největší mechanickou práci na tom odvedli naši chlapi," popsal.

Opravu prožíval emotivně. Někdy se budil v noci, aby si zapsal nápad. "Byly i vtipné momenty: řešili jsme zařízení na kotli, které ukazuje, kolik je tam vody. Těsnění se rozpadlo, byl problém ho sehnat. Zjistili jsme, že ho vyrábí nějaká rakouská firma pod označením AB 18. Když jsem to zadal do vyhledávače, našlo mi to nějaké německé porno," řekl Píšala.

Úzkokolejku ročně navštíví zhruba 400.000 lidí. Provoz na novobystřické trati začal 1. listopadu 1897.