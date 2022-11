V izraelských volbách vede po sečtení 89 procent hlasů pravicový Likud

Jeruzalém - V úterních parlamentních volbách vede v Izraeli po sečtení 89 procent odevzdaných hlasů pravicová strana Likud expremiéra Benjamina Netanjahua. Konečné výsledky mají být podle izraelské televize známy nejpozději ve čtvrtek večer. Likud má zatím 32 ze 120 mandátů a se spojenci by mohl dát nyní dohromady pohodlnou parlamentní většinu až 65 hlasů, uvádí deník Haarec.

Na druhém místě je prozatím tak, jak předpovídaly průzkumy, strana Ješ Atid premiéra Jaira Lapida s 24 mandáty. Někteří z jeho potenciálních partnerů pro sestavení vlády ale bojují o vstup do parlamentu, protože zatím nezískali potřebné minimum aspoň 3,25 procenta hlasů.

Bedlivě průběh sčítání hlasů sledují příznivci středolevicové strany Merec, které se podle izraelských médiích zatím vzdaluje vidina vstupu do parlamentu. Po sečtení zhruba 90 procent okrsků má stran 3,18 procenta hlasů a s postupujícím sčítání její preference mírně klesly. Pokud by se strana do parlamentu dostala, tak by mohla výrazně ovlivnit přerozdělení mandátů.

Ultrapravicový blok Náboženský sionismus má nyní 14 mandátů, náboženské strany Šas a Jednotný judaismus tóry 11, respektive osm mandátů. Tyto formace jsou považovány za možné spojence Likudu pro příští vládu.

Lapid by mohl počítat se Stranou národní jednoty ministra obrany Bennyho Gance, která má zatím 12 křesel, se stranou ruských imigrantů Izrael je náš domov, jež má pět křesel, a případně s některou z arabských stran, které se do parlamentu dostanou. Zatím se to daří straně Raam, která překonala práh se 4,25 procenta hlasů a má nyní pět křesel.

Na hraně vstupu do parlamentu se ocitli labouristé, kterým zatím izraelská média přisuzují čtyři mandáty. Strana práce zrušila povolební program v Tel Avivu. Předsedkyně Merav Michaeliová odmítla poskytnout rozhovory a ve straně se ozývají hlasy, že musí odstoupit. "Přátelé, vzhledem k nejistému výsledku odkládá Strana práce všechny akce na pozdější termín," vzkázala Michaeliová.

Program kvůli volebnímu výsledku mění rovněž Lapid. Jeho úřad oznámil, že premiér zrušil účast na klimatické konferenci COP27, jež začne v neděli v Egyptě. Lapid měl do Šarm aš-Šajchu dorazit v pondělí. Místo něj Izrael bude reprezentovat prezident Jicchak Herzog.

Volební účast byla v úterý vysoká, k urnám přišlo přes 71 procent voličů. Volební komise má podle televize konečné výsledky ohlásit do čtvrtečního večera.

V noci na čtvrtek se začne sčítat zhruba půl milionu hlasů těch, kdo nemohli odevzdat hlas ve volebních místnostech - jde o hospitalizované, o vojáky nebo vězně.

Z Likudu se už ozývají první požadavky na funkce. Jeho poslanec a bývalý izraelský velvyslanec při OSN Danny Danon se chce stát předsedou parlamentu. Podle něj by nynější předseda měl být vyměněn ještě před jmenováním nové vlády.

Reakce se zahraničí jsou vzhledem k nejistotě výsledků zatím velmi opatrné. Mluvčí amerického ministerstva zahraničí Ned Price dnes vyzval všechny izraelské vládní činitele, aby ctili zásady otevřené, demokratické a tolerantní společnosti. Dodal, že izraelsko-americké vztahy jsou založené "na společných zájmech a také ve významné míře na společných hodnotách". S novou izraelskou vládou nezávisle na výsledku voleb chce spolupracovat také Turecko, které letos plně obnovilo s Izraelem vzájemné diplomatické vztahy. Vlivný Americký židovský výbor (AJC) uvedl, že ho možná účast krajně pravicových stran ve vládě znepokojuje. Je však otevřený spolupráci s vládními politiky, kteří vyznávají demokratické hodnoty.

Izraelská média také přinesla informaci, podle níž za 30 let poprvé nezasedne v parlamentu žádný zástupce komunity drúzů. Na svých kandidátkách mělo příslušníky této komunity několik stran, ale až nižších místech - v Merecu byl jeden z nich na čtvrtém místě, ale strana zřejmě v parlamentu vůbec nebude, ve straně Izrael je náš domov byl drúzský člen na šestém místě, ale strana má zatím pět mandátů, Likud umístil drúzského kandidáta až na 44. místo své volební listiny.