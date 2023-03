V Izraeli protestovaly proti kontroverzní soudní reformě desetitisíce lidí

Protivládní demonstrace v centru Tel Avivu. Odpůrci vlády premiéra Benjamina Netanjahua vycházejí už devět týdnů do ulic, aby vyjádřili nesouhlas s návrhem reformy soudnictví. 4. března 2023.

Protivládní demonstrace v centru Tel Avivu. Odpůrci vlády premiéra Benjamina Netanjahua vycházejí už devět týdnů do ulic, aby vyjádřili nesouhlas s návrhem reformy soudnictví. 4. března 2023. ČTK/AP/Tsafrir Abayov

Tel Aviv - Desítky tisíc lidí dnes protestovaly v Tel Avivu a dalších izraelských městech proti kontroverzní reformě soudnictví. Podle zpravodajského webu The Times of Israel policie zadržela tři lidi, když se stovky demonstrantů pokusily zastavit provoz na Ajalonské dálnici.

Odpůrci vlády premiéra Benjamina Netanjahua vycházejí už devět týdnů do ulic, aby vyjádřili nesouhlas s návrhem reformy soudnictví. Ta výrazně omezuje kontrolní pravomoci nejvyššího soudu a upevňuje politickou kontrolu nad jmenováním soudců. Kritici upozorňují, že změny fungování nejvyššího soudu by byly výhodné i pro samotného premiéra, který čelí obžalobě z korupce.

Izraelská společnost Crowd Solutions uvedla, že na hlavním protestním pochodu v Tel Avivu se shromáždilo asi 160.000 lidí, zatímco tisíce dalších vyšly do ulic v dalších izraelských městech. Podle dřívějších informací The Times of Israel byly demonstrace dnes plánované na 95 místech po celé zemi.

Pravicový ministr národní bezpečnosti Itamar Ben Gvir demonstranty v Tel Avivu označil za anarchisty. Podle agentury Reuters byly ale večerní protesty v Tel Aviv a na dalších místech pokojné, na rozdíl od protestů ze začátku tohoto týdne, které se zvrhly v násilné střety s policií. Na středečním protestu v Tel Avivu policie použila zábleskové granáty.

Stoupenci soudní reformy tvrdí, že je třeba omezit zasahování nejvyššího soudu do politiky. Kritici říkají, že plán oslabí soudy, ohrozí občanské svobody a poškodí ekonomiku i vztahy se západními spojenci. S varováním kromě opozice přišly také izraelské banky a technologický sektor. Podle nich může reforma ohrozit občanské instituce, které přispívají k prosperitě země.