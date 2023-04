V Izraeli opět protestuje 200.000 lidí proti vládní justiční reformě

Desetitisíce lidí vyšly 29. dubna 2023 demonstrovat do ulic Tel Avivu proti justiční reformě prosazované vládou premiéra Benjamina Netanjahua.

Tel Aviv - V Izraeli opět vyšly do ulic desetitisíce lidí demonstrovat proti justiční reformě prosazované vládou premiéra Benjamina Netanjahua. Podle odhadu místních médií se jen v Tel Avivu sešlo na 200.000 lidí. V tomto městě se protesty konají už 17. týden, tedy od začátku ledna. Proti sérii zákonů, které mají dát vládě větší pravomoc při jmenování soudců a omezit pravomoce nejvyššího soudu, podle serveru The Times of Israel protestovali Izraelci na 150 místech v zemi.

Izraelské demonstranty prostřednictvím videa zveřejněného na twitteru podpořil španělský premiér Pedro Sánchez, který hovořil jménem Socialistické internacionály (SI). Ta sdružuje více než sto levicových politických stran z celého světa a Sánchez je od loňska jejím předsedou. "Drazí izraelští přátelé, my jako Socialistická internacionála jsme vždy bojovali za svobodu, rovnost, spravedlnost a demokracii," řekl Sánchez. "Drazí přátelé, u nás vždy najdete podporu v boji za demokracii," řekl také anglicky španělský premiér.

Na Sánchezův vzkaz reagoval izraelský ministr zahraničí Eli Kohen. "Odpůrci reformy nemají žádnou hranici, neváhají ani poškodit mezinárodní postavení (Izraele)," uvedl Kohen na twitteru podle deníku Haarec. "Žádná zahraniční entita nebude dělat rozhodnutí za izraelský lid a jsem si jistý, že to nebyl Sánchezův záměr," dodal Kohen, který je členem koaliční vlády, v níž jsou i krajně pravicové a ultraortodoxní strany.

V neděli má začít letní zasedání izraelského parlamentu, na němž může vládní koalice pokračovat ve schvalování soudní reformy, s čímž začala v únoru. Navzdory kritice ze širokých vrstev společnosti i opakovaným výzvám prezidenta Jicchaka Herzoga k zastavení reformy, pokračovala vláda v jejím schvalování. Až koncem března oznámila přerušení procesu, což premiér udělal poté, co ho k tomu vyzvalo i několik poslanců jeho strany Likud, včetně ministra obrany Joava Galanta. Ten si kvůli tomu vysloužil oznámení o odvolání z funkce, které ale nakonec Netanjahu zrušil.

Na demonstraci v Tel Avivu vystoupil například izraelský nositel Nobelovy ceny za chemii Aaron Ciechanover, který varoval, že justiční reforma poškodí i vědecký výzkum. "Věda stojí na základech akademické svobody, kterou nelze oddělit od demokratické a kulturní svobody," řekl Ciechanover. Podle něj hrozí, že izraelští vědci budou opouštět zemi, a ti, co žijí v cizině, se do vlasti nevrátí. "Po škodách ekonomických a poškození mezinárodních vztahů i národní bezpečnosti přijde na řadu výzkum a věda," dodal.

Proti reformě protestují řadu týdnů také rezervisté izraelské armády, z nichž mnozí pohrozili odmítnutím vojenské služby, pokud vláda změny prosadí. Dnes poslalo 700 elitních vojenských záložníků Netanjahuovi dopis, v němž varují před kolapsem záložních sil armády, pokud vláda bude odmítat jednání s opozicí, a dalo ultimátum do 20. května. Dosud se konalo několik jednání vlády s opozicí, ale bez valného výsledku.

Zatímco na protivládních demonstracích se od ledna už vícekrát sešly statisíce lidí, tento týden se poprvé konala větší manifestace na podporu justiční reformy. Přišlo na ni asi 200.000 vládních příznivců.