V italských volbách má jisté vítězství blok pravicových stran

Řím - Nedělní předčasné parlamentní volby v Itálii vyhrál pravicový blok se zhruba 44 procenty hlasů. Ukazují to údaje po sečtení 99 procent okrsků zveřejněné ministerstvem vnitra. Druhý je středolevicový blok kolem Demokratické strany s 26 procenty a třetí Hnutí pěti hvězd, které s 15 procenty zabodovalo hlavně na jihu země. Pravice bude mít zřejmě v parlamentu většinu.

Vítězem voleb je podle komentátorů jednoznačně strana Bratři Itálie (FdI), která sama obdržela 26 procent hlasů. Její vůdkyně Giorgia Meloniová v noci uvedla, že je připravená vládnout. "Od Italů přišel jasný vzkaz pro středopravicovou vládu vedenou Bratry Itálie," řekla politička. V předchozích volbách v roce 2018 strana dostala čtyři procenta. Výsledek Meloniové otevírá cestu do paláce Chigi, sídla italské vlády.

Podle americké stanice CNN má Meloniová šanci se stát "nejvíce krajně pravicovou ministerskou předsedkyní od dob (diktátora Benita) Mussoliniho". Meloniová vede stranu, jež vychází z Italského sociálního hnutí (MSI). V této straně se v poválečné Itálii angažovali lidé, kteří pociťovali nostalgii po fašistickém režimu, a MSI dlouho vedl bývalý vysoký představitel kolaborantské Republiky Saló a šéf režimního antisemitského časopisu La difesa della razza (Na ochranu rasy) Giorgio Almirante. Samotná Meloniová odmítla, že by byla fašistkou, a své uskupení přirovnala k britské Konzervativní straně a republikánům v USA.

Pravicový blok je podle politologů výrazně vychýlen doprava. Druhá největší strana Liga má v Evropské unii vztahy s francouzským Národním sdružením Marine Le Penové. Třetí strana Vzhůru Itálie chce podle svých představitelů sehrát v bloku centristickou roli. Poměr sil však podle komentátorů hraje ve prospěch FdI.

Neúspěch podle pozorovatelů zaznamenala Liga, která dostala méně než devět procent hlasů. To je zhruba polovina ve srovnání s volbami z roku 2018. Mezi poraženými je i Demokratická strana s 19 procenty hlasů. To je srovnatelné s rokem 2018, což tehdy strana považovala za neúspěch. Spokojené je Hnutí pět hvězd, které však získalo polovinu hlasů ve srovnání s rokem 2018. Pod šéfy obou stran, Matteem Salvinim z Ligy a Enrikem Lettou z PD, se podle médií nyní třese předsednické křeslo.

Zhruba osm procent získala strana Vzhůru Itálie bývalého premiéra Silvia Berlusconiho, která zřejmě bude nezbytná pro pravicovou většinu v Senátu. Výsledek je mírně nad očekávání, ale je to zhruba polovina hlasů získaných v roce 2018.

Liberální koalice kolem bývalého premiéra Mattea Renziho dostala bezmála osm procent hlasů. Její lídři měli ambici získat dvouciferný výsledek.

Podle výsledků jsou FdI první stranou ve všech italských makroregionech s výjimkou jihu, kde zvítězilo Hnutí pěti hvězd.

Podle odhadů by pravice měla mít pohodlnou většinu v obou komorách parlamentu. To potvrzují údaje jednomandátových obvodů. V Senátu pravice získala 45 mandátů, po pěti mandátech má M5S a středolevicová koalice, k rozdělení jich ještě zbývá 11. Ve Sněmovně pravice získala 109 ze 133 přidělených jednomandátových obvodů. Těch je 146. Deset jich dostalo M5S a 11 středolevicová koalice.

Výrazně klesla účast ve volbách, která se zastavila na 64 procentech, což je nejnižší údaj v historii republikánské Itálie. Účast poklesla o zhruba devět procent, největší propady zaznamenaly některé regiony na jihu, například Kampánie, Kalábrie či Sardinie.

Italové vzali osud do svých rukou, gratulují pravicoví lídři Meloniové

Lídři evropské pravice gratulují Giorgii Meloniové a její straně Bratři Itálie (FdI) k vítězství v italských parlamentních volbách. Itálie si vybrala vlasteneckou vládu, napsala dnes ráno vůdkyně francouzského Národního sdružení Marine Le Penová. Meloniové blahopřáli i český premiér Petr Fiala a šéf polské vlády Mateusz Morawiecki. Naopak představitelé levice poukazují na neofašistické kořeny vítěze italských voleb, uvedla agentura ANSA.

"Italský lid se rozhodl vzít osud do vlastních rukou zvolením vlády vlastenců a zastánců národní svrchovanosti," uvedla krajně pravicová politička Le Penová. Podle jejího stranického kolegy Jordana Bardelly Italové dali "lekci pokory" Evropské komisi a Bruselu.

Na twitteru Meloniové blahopřál polský premiér Morawiecki. "Gratuluji Giorgii Meloniové k jejímu vítězství ve volbách v Itálii," napsal v angličtině český premiér Fiala. Polská strana Právo a spravedlnost (PiS) i česká ODS jsou součástí Strany evropských konzervativců a reformistů (ECR), které Meloniová předsedá.

K volebnímu vítězství poblahopřál Meloniové maďarský premiér Viktor Orbán. "Bravo, Giorgie! Více než zasloužené vítězství," uvedl na facebooku Orbán, k němuž je Meloniová svým politickým stylem často přirovnávána. Dobré vztahy pěstuje šéf maďarské vlády také s Matteem Salvinim a Silviem Berlusconim, jejichž strany jsou součástí vítězného pravicového bloku. Mnozí v Evropské unii hledí s obavami na možný vznik neliberální a euroskeptické osy Řím-Budapešť-Varšava, připomíná agentura DPA.

Své gratulace Meloniové i Lize Mattea Salviniho zaslaly krajně pravicové strany, například Alternativa pro Německo či španělské hnutí Vox.

Výsledek italských voleb nechtěla dnes ráno komentovat francouzská premiérka Elisabeth Borneová. "Společně s předsedkyní Evropské komise (Ursulou von der Leyenovou) budeme pozorně sledovat, aby všichni dodržovali hodnoty založené na lidských právech, na vzájemném respektu, a to zejména dodržování práva na potrat," uvedla šéfka francouzské vlády.

Za vnitřní záležitost označil italské volby mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Podle Peskova je Moskva vstřícná vůči jakékoliv politické síle, "která je schopná jít nad rámec konsolidovaného mainstreamu plného nenávisti vůči naší zemi a prokázat větší objektivitu a konstruktivní postoj vůči naší zemi".

"Doufáme, že nová italská vláda potvrdí pozitivní a pragmatickou politiku vůči Číně," uvedla čínská diplomacie.

Výrazně kritičtější jsou k vývoji v Itálii někteří představitelé levice. "S vítězstvím Meloniové se před našimi branami usadil neofašismus," uvedla francouzská europoslankyně Manon Aubryová ze strany Francie nepodrobená (LFI). Za temný den pro Itálii a Evropu označila výsledek voleb šéfka socialistické skupiny v Evropské parlamentu Iratxe Garcíová Pérezová. "Krajní pravice vyhrála volby v Itálii. Je to poprvé mezi státy, které zakládaly EU," uvedl šéf liberální frakce Renew Europe Stéphane Sejourné.

"Nacházíme se v momentu nejistoty a v momentech nejistoty vždy posilují populismy. A také vždy končí stejným způsobem - katastrofou," řekl k italským volbám španělský ministr zahraničí José Manuel Albarés ze socialistické strany. Španělská ministryně práce z levicového uskupení Unidas Podemos Yolanda Díazová označila výsledky italských voleb za "velmi smutné a znepokojující".

Výsledek Ligy Salviniho neuspokojil, nespokojená je i Demokratická strana

Devět procent, která dostala Liga v nedělních parlamentních volbách v Itálii, nejsou pro šéfa této strany Mattea Salviniho uspokojivým výsledkem. Je ale rád, že bude mít početné parlamentní kluby. Salvini to řekl dnes na tiskové konferenci. Se šéfkou vítězné strany Bratři Itálie (FdI) Giorgiou Meloniovou chce dnes jednat o vládě. Nespokojenost s výsledky dnes vyjádřil i šéf středolevicové Demokratické strany (PD) Enrico Letta, který slíbil tvrdou opozici. Sám ale na příštím sjezdu nebude znovu kandidovat.

"Výsledek Ligy mě neuspokojuje, nepracoval jsem pro to, ale s devíti procenty vstupujeme do středopravicové vlády, kde budeme mít hlavní roli," řekl Salvini. Je však spokojený s tím, že Liga bude mít v novém parlamentu zřejmě 100 zákonodárců. Díky jednomandátovým obvodům bude mít Liga zhruba stejný počet zákonodárců jako PD, ačkoliv má polovinu hlasů. Salvini odmítl, že by podal kvůli výsledku demisi.

Podle komentátorů je výsledek Ligy hluboce pod očekáváním lídrů této strany. Liga se nedokázala výrazně prosadit ani na severu, kde byla tradičně silná. Ve srovnání s rokem 2018 má Liga polovinu preferencí.

Liga se pod vedením Salviniho stala z regionální celostátní stranou. Jejími hlavními tématy jsou odpor vůči nelegální migraci či kritický až odmítavý postoj vůči evropské měně. V Evropské unii patří k nejbližším spojencům Ligy francouzské Národní sdružení Marine Le Penové a v Evropském parlamentu její europoslanci sedí ve skupině Identita a demokracie jako zástupci české SPD.

"Je to smutný den, čekají nás tvrdé dny," řekl šéf PD Enrico Letta, který slíbil "tvrdou a nekompromisní opozici". Demokratická strana nedovolí, aby se Itálie vzdálila od evropských hodnot, dodal Letta. Podle něj PD potřebuje obnovu, a Letta se proto nebude ucházet na příštím sjezdu o další mandát generálního tajemníka. Uvedl, že je zodpovědný za vedení kampaně a výsledek voleb.

PD dostala zhruba 19 procent preferencí, což je podobný výsledek jako v roce 2018. Strana ale doufala ve výsledek nad 20 procent. Podle představitelů PD stranu poškodila liberální koalice vedená bývalým šéfem této strany a expremiérem Matteem Renzi. Část voličů strana ztratila na jihu ve prospěch Hnutí pěti hvězd.

Německé strany mají z výsledku voleb obavy, naopak AfD má radost

Představitelé německých parlamentních stran s výjimkou Alternativy pro Německo (AfD) se obávají zhoršení evropské spolupráce s Itálií, kde nedělní předčasné volby vyhrál pravicový blok v čele s Giorgií Meloniovou a její stranou Bratři Itálie. Spolková vláda výsledek voleb okomentovala vyhýbavě, německý kancléř Olaf Scholz podle mluvčího předpokládá, že Itálie zůstane proevropskou zemí.

"Itálie je velmi proevropská země s velmi proevropskými obyvateli. Vycházíme z toho, že se na tom nic nezmění," řekl mluvčí německé vlády na dnešní tiskové konferenci. Uvedl, že toto je kancléřův postoj. Dodal, že se zevruvným hodnocením voleb chce vláda počkat na konečné výsledky.

"Gratulace Giorgii Meloniové k volebnímu vítězství v Itálii. Po Švédsku je také v Itálii jasné, že si občané přejí spořádanou a občanskou politiku," uvedla spolupředsedkyně AfD Alice Weidelová. Poukázala při tom na nedávný úspěch protiimigračních Švédských demokratů v parlamentních volbách. Jako protiimigrační se prezentuje také AfD, která bývá ostatními parlamentními stranami označována za populistickou až krajně pravicovou. Weidelová se svým kolegou ve spolupředsednické funkci Tinem Chrupallou společně pogratulovali Meloniové k tomu, že se může stát první premiérkou v dějinách Itálie.

Zahraničněpolitický expert německých liberálních svobodných demokratů (FDP) Alexander Graf Lambsdorff se obává, že politický obrat v Itálii může zkomplikovat rozhodovací proces v Evropské unii. Liberálové jsou spolu se Zelenými členem koaliční vlády Scholzových sociálních demokratů (SPD). Graf Lambsdorff nicméně v rozhovoru s televizí ARD poukázal na to, že Meloniová v poslední době hovořila o protiruských sankcích konstruktivně a že nesouhlasila s názory Mattea Salviniho, který vede stranu Liga. Ta zastává výrazné protiimigrační a euroskeptické postoje.

Spolupředseda rovněž vládních Zelených Omid Nouripour v rozhovoru s televizemi RTL a n-tv označil výsledek voleb za znepokojivý. Podle něj je známým faktem, že mezi představiteli pravicově nacionalistických uskupení existují úzké vazby na Kreml. "Proto nelze vyloučit, že také v Moskvě včera večer otevírali šampaňské," řekl Nouripour.

Obavy neskrýval ani zahraničněpolitický odborník opoziční konzervativní Křesťanskodemokratické unie (CDU) Jürgen Hardt, podle kterého Meloniová v minulosti pronesla řadu kontroverzních komentářů. "Rasismus a vylučování menšin nesmí mít v Evropě žádný prostor," řekl.