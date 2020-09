V Itálii se pátrá po pohřešovaném Čechovi, možná se našlo tělo

Řím - Italská pobřežní stráž objevila v Jaderském moři poblíž letoviska Martinsicuro tělo utonulého muže, policie ale zatím nedokáže určit, zda se může jednat o pohřešovaného českého turistu. Informoval o tom italský list Il Messaggero. Po Čechovi se pátrá od víkendu, kdy se našlo utopené tělo jeho sedmnáctileté české přítelkyně.

Na případ upozornil server lidovky.cz, podle něhož informace o dvou pohřešovaných českých občanech potvrdilo i ministerstvo zahraničí.

Mladá česká turistka se podle italských vyšetřovatelů utopila nejspíše v noci ze soboty na neděli nebo v časných ranních hodinách v neděli. V Itálii byla na dovolené se svým 40letým partnerem a rodině se ozvali naposledy v sobotu večer.

Podle italských médií zatím není jasné, co se turistům přihodilo. Podle všeho měli v plánu pozorovat západ slunce v přímořské rezervaci Sentina, která se nachází při ústí řeky Tronto do Jaderského moře, a mohli spadnout z útesu do moře. Tragédie se mohla přihodit i při koupání.

Tělo dívky se našlo v neděli. Ve čtvrtek pak pobřežní stráž dostala zprávu od jachtařů, kteří ve vzdálenosti několika kilometrů od pobřeží objevili tělo muže, jehož ale zatím nebylo možné identifikovat. Podle policie bylo tělo dlouho ve vodě a bylo ve značném stadiu rozkladu. Zda jde o českého turistu, mají určit testy DNA, které provedou patologové v nemocnici v Teramu.