V Itálii před jednáním v parlamentu sílí výzvy, aby premiér Draghi zůstal

Řím - V Itálii sílí výzvy veřejnosti a různých organizací, aby premiér Mario Draghi zůstal v úřadu. Mezitím politické strany jednají o strategii před středečním klíčovým jednáním parlamentu, před nějž Draghi předstoupí na výzvu prezidenta Sergia Mattarelly. Ten minulý týden odmítl Draghiho demisi v naději, že do středy se strany dohodnou a zabrání předčasným volbám, jež by se konaly zřejmě na podzim, tedy v době vrcholící energetické krize a schvalování italského rozpočtu.

"Vážený pane premiére Draghi, univerzity Vás potřebují," citoval deník Corriere della Sera z otevřeného dopisu Ferruccia Resty, předsedy sdružení rektorů italských univerzit. "Mladí lidé potřebují příklad a obnovení důvěry v budoucnost," píše se v listu. Už o víkendu vyzvalo Draghiho k setrvání v úřadu přes tisíc starostů italských měst a obcí, včetně Říma, Milána, Turína, Janova či Neapole. Podle agentury ANSA stejné volání zaznívá od organizací a sdružení podnikatelů.

Zatím není jasné, jak se nestraník Draghi rozhodne. Tento ekonom a někdejší šéf Evropské centrální banky dál pokračuje v práci. V pondělí v Alžírsku s několika ministry podepsal sérii dohod, mimo jiné takové, které mají pomoci Itálii snížit její závislost na ruském plynu.

Ve středu Draghi předstoupí nejprve před senátory a poté před poslance s projevem. Pokud neoznámí znovu demisi, očekává se další hlasování o důvěře. Většina parlamentních stran Draghiho podporuje. Lavírují jen pravicové strany. Šéf krajně pravicové Ligy, která má nyní nejsilnější frakci v obou parlamentních komorách, Matteo Salvini, stejně jako lídr pravicové strany Vzhůru Itálie Silvio Berlusconi dali najevo, že dál nebudou podporovat vládu, v níž bude Hnutí pěti hvězd (M5S), které je nyní předním koaličním partnerem.

M5S expremiéra Guiseppa Conteho způsobilo současnou vládní krizi, když minulý týden jeho zákonodárci dvakrát opustili parlamentní hlasování o důležitém balíku pomoci domácnostem a podnikatelům s růstem cen energií a potravin. Vedení M5S ho považuje za nedostatečný, podle analytiků se ale spíše snaží obnovit ztracenou přízeň voličů. Druhé hlasování bylo spojeno s důvěrou vládě, kterou Draghi získal; premiér ale přesto podal demisi.

Představitelé M5S od sobotu jednají o dalším postupu, podle místních médií se ale přou a někteří označují ty, kteří chtějí Draghiho vládu dál podporovat, ze zrádce. M5S je v rozkladu už řadu týdnů, minulý měsíc kvůli sporům mimo jiné i o další vojenskou pomoc Ukrajině hnutí opustilo 60 zákonodárců v čele s ministrem zahraničí Luigi di Maiem, který založil stranu Společně pro budoucnost. Některá média spekulují, že nyní by M5S mohli opustit další zákonodárci.

Hnutí pěti hvězd od posledních voleb v roce 2018 výrazně ztratilo. Zatímco po volbách bylo nejsilnější stranou s podporou asi 33 procent voličů, nyní mu průzkumy dávají kolem 12 procent.

Draghi už začátkem loňského roku zabránil předčasným volbám, když vytvořil vládu široké vládní koalice, v níž jsou zastoupeny téměř všechny parlamentní strany. Od posledních parlamentních voleb v roce 2018 má Itálie už třetí vládu. První dvě sestavil Conte ještě jako nezávislý. První se rozpadla v létě 2019, když z koalice odešla Liga, za pádem Conteho druhé vlády byly spory o plán obnovy ekonomiky a rozdělení téměř 200 miliard eur (skoro pět bilionů Kč) z evropského fondu na obnovu ekonomik po pandemii covidu-19.

Průzkum: Volby v Itálii by nyní vyhrála krajně pravicová strana Bratři Itálie

Pokud by se nyní v Itálii konaly parlamentní volby, které hrozí kvůli krizi v široké vládní koalici, vyhrála by je krajně pravicová strana Bratři Itálie. Vyplývá to z průzkumu, o němž dnes informovala italská média a který byl proveden v pondělí.

Podle průzkumu televize La7 by strana Bratři Itálie, která jako jediná z parlamentu není ve vládní koalici, dostala nyní 23,8 procenta hlasů. Druhá by s 22,1 procenta skončila středolevicová Demokratická strana (PD) a třetí by se umístila se 14 procenty další krajně pravicová strana Liga exministra vnitra Mattea Salviniho.

Hnutí pěti hvězd (M5S), které vyhrálo předchozí volby v roce 2018 a tehdy se Salviniho Ligou sestavilo první vládu tohoto volebního období, by podle dnes zveřejněného průzkumu dostalo jen 11,2 procenta hlasů. Právě M5S stojí za současnou vládní krizi, protože minulý týden jeho poslanci odešli z parlamentu při dvou důležitých hlasováních.

Strana Bratři Itálie, kterou vede někdejší novinářka, pětačtyřicetiletá Giorgia Meloniová, se jako jediná strana v posledním týdnu vládní krize jasně vyslovila pro předčasné volby. Salviniho Liga zatím lavíruje a snaží se předem vyjednat případné volební spojenectví s pravicovou stranou Vzhůru Itálie expremiéra Silvia Berlusconiho. Ten prohlásil, že si předčasné volby nepřeje, ale ani se jich nebojí. Berlusconiho strana by podle nového průzkumu dostala 7,4 procenta hlasů.

Ostatní parlamentní strany podporují pokračování vlády nestraníka Maria Draghi, který je premiérem od loňského února, kdy zemi zachránil před předčasnými volbami vytvořením vlády široké koalice. Řádné volby by se v Itálii měly konat nejpozději koncem května příštího roku.