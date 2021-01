V Irsku zadrželi českého kamioňáka s milionem eur v hotovosti

Dublin - V Irsku byl v pátek ráno zadržen český řidič kamionu s více než milionem eur (26 milionů Kč) v hotovosti. V sobotu si vyslechl obvinění z praní špinavých peněz, propuštění na kauci bylo kvůli závažnosti případu zamítnuto. Podle informací na webu listu The Irish Sun je muži 45 let, v Irsku žije 13 let, pracuje pro různé tamní dopravní společnosti a v zadní části kamionu i bydlí.

Muž původem z ČR se stal jedním z objektů úředního zátahu na zločineckou skupinu operující ve střední části země. Ten se soustředil na osoby podezřelé z účasti na oběhu hotovosti. V Čechově vozidle policie zajistila velké pytle s penězi.

Podle úřadů muž nemá v Irsku stálou adresu a žije ve svém kamionu, což není neobvyklé. Jeho žena a dospělá dcera, kterým podle své obhájkyně posílá až 80 procent svého výdělku, bydlí v České republice.