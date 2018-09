Praha - V pražském Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) začala řetězová transplantace ledvin od žijících dárců v Česku a v Rakousku. Tři dárci jsou z rodin nemocných, jeden je altruistický. Dva příjemci byli operováni dnes, jedna ledvina bude transplantována až za několik měsíců. IKEM o tom dnes informoval v tiskové zprávě. V letošním roce bylo provedeno v celém Česku do konce července 284 transplantací ledvin. Na začátku srpna na nové ledviny čekalo 555 lidí.

"Během dvanáctihodinového operačního maratonu se propojily dva páry z Česka a jeden z Rakouska, na konci řetězu však zůstal dárce, který dá ledvinu příjemci až za několik měsíců, a bude tak možné pokračovat v dalších párových výměnách," uvedla mluvčí IKEM Šárka Nevoralová.

Páry dal dohromady počítačový program. Příprava k operaci trvala tři měsíce. "Úplně na začátku všeho jsou čeští rodinní příslušníci, kteří se rozhodli věnovat svému blízkému nemocnému ledvinu. Bohužel však nebyli kompatibilní, a proto jsme jim nabídli možnost zařadit se do programu našich párových výměn," vysvětlil přednosta Transplantcentra IKEM Ondřej Viklický.

Od prvních dvou žijících dárců začaly odběry ledvin synchronně v IKEM i ve vídeňské nemocnici. V mezidobí, kdy putovala odebraná ledvina z Česka do Rakouska a z Rakouska zase do Česka, provedli lékaři v Praze ještě další párovou výměnu ledviny.

"Bylo důležité, abychom s rakouskými kolegy začali s odběrem ledvin ve stejný čas. Zkrátili jsme tím kritický čas mezi odběrem a samotnou transplantací orgánu," vysvětlil přednosta Kliniky transplantační chirurgie Jiří Froněk. Kdo který konkrétní orgán dostane, musí být podle zákona před pacienty utajeno.

I cesta odebraných ledvin mezi oběma nemocnicemi musela být co nejrychlejší. Rakouský vůz proto doprovázela na území České republiky česká dopravní policie se zapnutými výstražnými majáčky a na území Rakouska zase rakouská policie.

Lékaři IKEM také poprvé využili možnosti předem vytisknout ve 3D ledvinu dárce, kterou poslali rakouským lékařům k detailnímu prostudování. "Model ledviny dárce jsme v IKEM vytiskli dle jeho reálných dat z CT vyšetření," dodal Froněk. Očekává, že se tato příprava stane běžnou praxí.

Počty transplantací orgánů za posledních deset let vzrostly v Česku téměř o třetinu. Celkem bylo loni voperováno 843 orgánů, víc to bylo jen v roce 2014. Ledvin bylo 469, v posledních deseti letech to bylo mezi 357 a 507 transplantacemi.