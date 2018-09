Hradec Králové - Na letišti v Hradci Králové začne dnes dopoledne dvoudenní 25. ročník mezinárodního leteckého festivalu CIAF. K vidění bude kolem 40 letadel a vrtulníků. Své zastoupení v Hradci Králové budou mít vojenské a civilní stroje z osmi států. K hlavním atrakcím festivalu budou patřit letová ukázka ukrajinského stíhacího letounu SU-27 a vystoupení akrobatické skupiny Baltic Bees z Lotyšska na letounech L-39 Albatros.

Letošní ročník letecké přehlídky podle pořadatelů připomene i 100. výročí založení republiky. "Hodně letounů z české sekce budou historické stroje, které se postupně objevovaly na základnách v bývalém Československu," uvedli organizátoři.

Letiště bude po oba dny otevřené od 08:00 do 17:00. Letový program začne v 11:00. Vstupné na den je 300 korun, děti do 15 let mají vstup zdarma, parkované není v ceně a stojí 100 korun na den.

Letecká přehlídka do Hradce Králové v minulých letech přilákala tisíce příznivců letectví. CIAF se na hradeckém letišti koná od roku 1993. Výjimkou byla několikaletá přestávka, kdy byl CIAF v Brně.